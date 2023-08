Le président du Conseil départemental de la Guadeloupe, Guy Losbar, à la tête d’une forte délégation, a visité dans la soirée du vendredi 25 août 2023 la Zone industrielle de Glo-Djigbé Zè (GDIZ). Après avoir reçu les explications à la salle des maquettes sur le projet et la visite de terrain, il a déclaré que lui et les membres de sa délégation sont venus au Bénin « dans une mission », ceci dans le but de renforcer les liens avec le Bénin.

« Nous avons voulu qu’il y ait un volet économique » a-t-il indiqué. Il a signifié qu’il est « très satisfait, très impressionné par ce projet qui a été pensé » puisque « de manière globale, tous les aspects même les aspects environnementaux ont été pris en considération ». Guy Losbar a affirmé que la visite leur a permis de constater que les usines et les entrepôts sont fonctionnels. Vu le nombre de personnes qui travaillent sur le site, il a avoué également être « très impressionné, très satisfait par ce projet ».

Il a fait remarquer qu’au-delà de cette rencontre culturelle, artistique et mémorielle, il ne regrette pas qu’il y ait un volet économique. Il pense donc revenir à la zone économique spéciale avec des investisseurs guadeloupéens « de manière à ce qu’ils puissent être dans cette dynamique ».

C’est tout cela qui l’a poussé à poser « tout un ensemble de questions sur le seuil d’investissement nécessaires » et « sur la nécessité entre l’investisseur local et l’investisseur extérieur de manière à pouvoir informer les investisseurs guadeloupéens, les chefs d’entreprise ». « Je pense que j’organiserai une visite sur place avec les investisseurs locaux pour renforcer cette collaboration puisque je pense qu’il y a des pistes et des stratégies à mettre en place » a-t-il lâché.