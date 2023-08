Les États-Unis sont bien conscients que la Chine dispose d'un avantage en termes de volume: plus de navires, plus de missiles, plus de troupes. La stratégie chinoise repose sur un effet de masse pour exercer son influence en Asie et au-delà. Face à cela, les États-Unis adoptent une nouvelle approche qui mise sur l'agilité et l'innovation plutôt que la simple force en nombre. "Nous contrerons l'armée chinoise sur le terrain de la quantité, mais la nôtre sera plus difficile à prévoir, plus difficile à frapper, plus difficile à battre" a déclaré Kathleen Hicks, la ministre adjointe à la Défense

Les Drones comme Atout Clé

Pour combler ce fossé en matière d'effectifs et de matériel militaire, les États-Unis envisagent de déployer des milliers de drones dans les 18 à 24 prochains mois. Ces appareils, opérant dans "de multiples domaines", sont conçus pour être plus difficiles à anticiper, plus difficiles à cibler et plus difficiles à battre, selon Kathleen Hicks. L'objectif est de créer un environnement où la quantité ne serait pas le seul facteur déterminant du succès sur le champ de bataille.

La question de Taïwan est une des principales zones de tension entre les États-Unis et la Chine. Pékin considère Taïwan comme partie intégrante de son territoire, et les États-Unis, bien qu’ayant reconnu la République populaire de Chine en 1979, demeurent l'allié le plus puissant de Taïwan et son principal fournisseur d'armes. Le déploiement de ces drones pourrait donc aussi avoir une dimension préventive, en dissuadant la Chine de prendre des mesures agressives à l'égard de l'île.

La Stratégie d’Évitement

Les États-Unis cherchent à éviter tout conflit armé avec la Chine. La nouvelle approche de défense n'est pas tant un plan d'attaque mais plutôt une mesure dissuasive. Les drones, en plus d'autres technologies de pointe, serviront à contrer l'avantage numérique de la Chine, rendant toute agression de sa part potentiellement plus coûteuse et moins susceptible de réussir.

Il est clair que les relations entre les États-Unis et la Chine sont complexes et fragiles, surtout dans le contexte actuel d'une rivalité géopolitique grandissante. Le dialogue et la diplomatie restent l'option principale dans les deux camps qui veulent visiblement, à tout prix éviter la guerre et garantir une coexistence pacifique entre ces deux superpuissances mondiales.