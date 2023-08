Ce jour où la marque américaine tiendra sa conférence de rentrée et présentera l'iPhone 15 est très attendu par ses fans. En effet, la date de sa célèbre keynote de rentrée a été annoncée officiellement par Apple. Pour cette édition 2023, Apple organise un événement qui sera diffusé depuis l'Apple Park le 12 septembre 2023 à 19 heures. Selon son titre évocateur, "Rêvélation", il est sur le point de "vendre du rêve".

À ce jour, le programme est clair, car la conférence est généralement consacrée aux smartphones de la marque. Les smartphones attendus lors de la conférence de Cupertino sont les iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max (ou Ultra), dont la fiche technique est de plus en plus claire parce qu'elle inclut une puce A17 Bionic gravée en 3 nm, une encoche Dynamic Island qui est généralisée sur tous les modèles de la gamme et l'USB-C.

De plus, le dévoilement des iPhone 15 sera suivi de l'introduction d'iOS 17, ainsi que de nouvelles versions des systèmes d'exploitation des autres produits liés à la Pomme. Il est dit que d'autres appareils, comme une Watch Ultra 2 et peut-être une nouvelle génération de montres classiques, seront également envisagés. Pour rappel, les iPhone sont parmi les smartphones les plus populaires, comme le prouvent les chiffres de ventes de mobiles dans le monde. En outre, Apple se classe deuxième au classement des fabricants. Bien que l'entreprise américaine ne présente qu'une seule gamme de produits, elle est divisée en plusieurs catégories telles que Pro, Pro Max, Mini ou SE. Les smartphones des années précédentes sont souvent associés à la gamme la plus récente, qui sera constituée des iPhone 13 en 2022.