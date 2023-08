Ce lundi 21 août 2023, l'Élysée a révélé la mort d'un soldat français qui avait été tué lors d'un exercice opérationnel en Irak la veille, lors d'une mission d'instruction des forces armées irakiennes.

L'Élysée a révélé ce lundi qu'un soldat français a été tué en Irak dimanche lors d'un exercice opérationnel pendant une mission d'instruction des forces armées irakiennes. Le président Emmanuel Macron a déclaré que l'adjudant Nicolas Latourte du 6e régiment du génie avait perdu la vie lors de l'exécution de sa mission.

Le président français souligne que ce décès a eu lieu quelques jours après celui du sergent Baptiste Gauchot qui a également été tué dans un accident de la circulation en Irak. "La Nation s'associe à la peine immense de leurs familles et frères d'armes des 19e et 6e régiments du génie", a-t-il ajouté. Poursuivant, il affirme : "La Nation s'associe à la peine immense de leurs familles et frères d'armes des 19e et 6e régiments du génie"

Lutte contre le terrorisme

Le soldat était impliqué dans l'opération Chammal, qui était une variante française de l'opération Inherent Resolve de la coalition internationale contre le groupe État islamique, initiée en 2014. En 2015, l'opération avait été élargie à la Syrie.

Selon Sébastien Lecornu, ministre des Armées française, le soldat "participait à une mission de formation de l'armée irakienne. Pour inlassablement, lutter contre le terrorisme". Le soldat a été "mortellement blessé en marge d'un exercice d'entraînement au combat en zone urbaine", selon un communiqué de l'état-major des Armées.

Notons que le corps de l'individu a été découvert dans un hôpital militaire situé à Erbil (au nord), où il avait été transporté en urgence. Il était en train de former des combattants irakiens pour lutter contre les armes explosives improvisées.