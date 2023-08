La Chine, déjà connue pour son dynamisme en matière d'exploration et de surveillance spatiales, vient d'inaugurer un nouveau joyau technologique : le plus grand radiotélescope solaire jamais construit. Après avoir impressionné le monde avec des projets tels que l'atterrissage de la sonde Chang'e-4 sur la face cachée de la lune, l'envoi de la mission Tianwen-1 vers Mars, et l'achèvement de la station spatiale Tiangong, ce nouveau projet d'envergure vient renforcer le statut de la Chine en tant que leader de l'innovation spatiale. Aujourd'hui, la Chine continue d'impressionner le monde avec l'inauguration du plus grand radiotélescope solaire jamais conçu, une réalisation sans précédent.

Le radiotélescope solaire, baptisé Daocheng Solar Radio Telescope (DSRT), est une réalisation exceptionnelle en matière de surveillance solaire. Situé dans la province du Sichuan, dans le comté de Daocheng, ce projet monumental comprend un réseau de 313 antennes, chacune mesurant 6 mètres de long. Organisées en cercle sur une distance de 3,14 kilomètres, elles couvrent une surface totale d'environ 7,75 kilomètres carrés, créant ainsi un immense miroir radio.

Le DSRT a pour principal objectif l'observation continue du soleil. Il est conçu pour étudier en détail les éruptions solaires, les éjections de masse coronale (CME) et pour contribuer à la recherche sur les méthodes de surveillance et d'alerte précoce pour les pulsars, les sursauts radio rapides et les astéroïdes. Grâce à une résolution et une sensibilité exceptionnelles obtenues par la combinaison des signaux des différentes antennes, le DSRT permettra de mieux comprendre les processus solaires et d'anticiper d'éventuelles perturbations de la météo spatiale.

La mise en service du DSRT, qui a eu lieu le 14 juillet 2023, a été le fruit d'un travail rigoureux de six mois de tests et de réglages. Les scientifiques chinois ont démontré avec succès sa capacité à surveiller de manière précise et constante l'activité solaire. Le développement de ce projet a été assuré par le Centre National des Sciences Spatiales de l'Académie Chinoise des Sciences, dans le cadre du projet Meridian, une initiative nationale de surveillance de la météo spatiale.

Avec l'inauguration du DSRT, la Chine confirme son engagement à approfondir notre compréhension de l'univers et à promouvoir l'innovation en matière de technologies spatiales. Cette réalisation remarquable souligne l'ambition de la Chine dans la course à l'exploration spatiale et à la connaissance scientifique.