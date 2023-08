Le projet de la station de ski Trojena en Arabie Saoudite, qui fait partie de la mégacité de 500 milliards de dollars de NEOM, est un exploit d'ingénierie sans précédent. Ce qui est particulièrement remarquable, c'est que ce sera la première station de ski en plein air dans le Golfe. Avec des ambitions élevées en matière de durabilité environnementale, Trojena se concentre sur la production de neige durable, les stratégies de fonte des neiges et les exigences en matière d'énergie. Cela inclut l'utilisation de l'énergie renouvelable de NEOM et la minimisation de l'utilisation de l'eau.

Un mélange unique d'Attractions

Non seulement Trojena sera une destination de sports d'hiver, mais elle sera également beaucoup plus. Le site proposera une variété d'activités telles que le kayak, le snowboard, le vélo de montagne et même l'escalade. L'accent est mis sur la diversification, avec plus de 100 sports différents et divers événements tels que des festivals de musique et des événements de mode. En outre, le projet comportera des villages verticaux, des chaînes hôtelières cinq étoiles, des zones de restauration fine et des espaces commerciaux, transformant ainsi l'expérience en un mélange unique de nature, d'aventure et de luxe.

Du rêve à la réalité

La réalisation de Trojena a déjà fait des progrès significatifs. Avec l'excavation d'un total de 1,6 million de mètres cubes de matériau du site du lac et des avancées dans les travaux de construction de divers clusters, le rêve est en train de devenir réalité. Malgré son climat désertique, Philip Gullett, directeur exécutif de Trojena, confirme que la région connaît des chutes de neige naturelles chaque année avec des températures sous zéro durant les mois d'hiver. Les résidences Slope près de la piste de ski offriront des vues panoramiques sur le lac et seront conçues pour se fondre dans le paysage environnant. En ce qui concerne l'hospitalité, des marques comme Ennismore Group et Minor Hotels ont déjà signé des partenariats pour ouvrir des hôtels de luxe sur le site.

Plus qu'un projet touristique

L'ambition de Trojena va au-delà du simple tourisme; il aspire également à contribuer de manière significative à l'économie saoudienne. Le projet devrait créer plus de 10 000 emplois et ajouter 3 milliards de SAR au PIB du Royaume d'ici 2030. Il est également prévu d'accueillir les Jeux d'hiver asiatiques de 2029, ce qui en fera la première nation de l'Asie de l'Ouest à organiser un tel événement.

Trojena est plus qu'une simple station de ski ou un projet de développement; c'est un tournant pour toute la région du Golfe. Il symbolise une transformation culturelle et économique qui fait partie de la Vision 2030 de l'Arabie Saoudite pour diversifier son économie. En offrant une expérience unique et diversifiée qui va bien au-delà des sports d'hiver, en mettant l'accent sur la durabilité environnementale et en contribuant de manière significative à l'économie locale, Trojena s'annonce comme un projet véritablement révolutionnaire.