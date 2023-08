L'Arabie saoudite fait un pas en avant vers un avenir durable en déployant le premier réseau 5G zéro carbone au monde, une initiative ambitieuse résultant de la collaboration entre Red Sea Global et Zain KSA, l'opérateur de télécommunications mobiles de renom. Cette démarche révolutionnaire vise à accélérer la connectivité rapide et durable dans le pays, tout en marquant un jalon significatif dans la transition énergétique mondiale. L'initiative a été présentée avec enthousiasme au complexe Six Senses Southern Dunes situé en mer Rouge, un projet développé par Red Sea Global.

Ce développeur est derrière des projets emblématiques appartenant au Fonds d'investissement public, notamment les destinations touristiques régénératives telles que la mer Rouge et AMAALA. Ces projets s'inscrivent dans une vision plus large visant à promouvoir le tourisme durable et la préservation de l'environnement. John Pagano, PDG de Red Sea Global, souligne l'engagement envers la durabilité : « Nous aspirons à être des pionniers mondiaux du développement du tourisme régénératif, en adoptant des énergies 100 % renouvelables dans notre destination phare, la mer Rouge, et en travaillant à la réalisation d'un avantage net de conservation de 30 % d'ici 2040. »

Ce réseau 5G zéro carbone est une prouesse technologique alimentée entièrement par plus de 760 000 panneaux solaires, érigés par Red Sea Global. Cette approche ingénieuse garantit que la connectivité ultra-rapide offerte par le réseau 5G ne contribue pas aux émissions de carbone. Un projet d'une telle envergure, couvrant une superficie de 28 000 km2, vise trois objectifs fondamentaux : la protection de l'environnement, la réduction des émissions de carbone grâce à l'utilisation d'énergies renouvelables et la minimisation de la distorsion visuelle. Cela marque un pas de géant vers un équilibre entre prospérité humaine et conservation de la nature.

Le Sultan bin Abdulaziz Al-Deghaither, PDG de Zain KSA, souligne le caractère visionnaire de la collaboration avec Red Sea Global dans le contexte de la vision saoudienne pour l'avenir, telle que définie dans Saudi Vision 2030 : « En collaborant avec "Red Sea Global", l'un des développeurs les plus visionnaires du développement durable au monde, nous réaffirmons notre engagement envers une vision partagée qui équilibre la prospérité humaine avec la préservation de la nature et sa durabilité pour les générations futures. »

La mer Rouge, destination phare de ces projets de développement durable, ouvrira bientôt ses portes aux premiers clients. Avec 50 complexes prévus, proposant un total de 8 000 chambres d'hôtel et plus de 1 000 propriétés résidentielles réparties sur 22 îles et six sites intérieurs, cette initiative promet de redéfinir l'expérience touristique dans la région. La combinaison de la connectivité 5G zéro carbone et de l'engagement en faveur du développement durable illustre clairement l'engagement de l'Arabie saoudite à être à la pointe de l'innovation et de la préservation environnementale.