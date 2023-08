L'importance cruciale du sommeil pour la santé mentale et physique a été au cœur d'une discussion récente impliquant le célèbre milliardaire Bill Gates. Il a révélé qu'au début de sa carrière chez Microsoft, il avait tendance à négliger le sommeil, le considérant comme un signe de paresse et d'inutilité. Cette vision était répandue parmi ses collègues, qui rivalisaient pour dormir moins, comme s'il s'agissait d'un signe de réussite. Gates se souvient des conversations où chacun vantait fièrement ses heures de sommeil restreintes, créant une atmosphère de compétition malsaine autour de ce qui aurait dû être une priorité : le repos.

Cependant, une prise de conscience majeure s'est opérée au fil du temps chez Bill Gates, notamment après avoir vécu de près les conséquences de la maladie d'Alzheimer avec son père, décédé en 2020. Dans un épisode de son nouveau podcast intitulé "Unconfuse Me", il a abordé le sujet de la santé du cerveau et de la maladie d'Alzheimer avec Seth Rogan et Lauren Miller Rogan. Gates a admis que son point de vue sur le sommeil avait complètement changé depuis ses premières années chez Microsoft. Désormais, il accorde une importance capitale au sommeil et suit quotidiennement son "score de sommeil", qui évalue la durée et la qualité de son repos.

Bill Gates a tenu à souligner que bien dormir est essentiel pour maintenir la santé du cerveau, même dès l'adolescence. Des études montrent en effet que la qualité du sommeil est un facteur prédictif crucial pour le développement de maladies neurodégénératives, y compris la maladie d'Alzheimer. Cette maladie, qui a touché sa propre famille, a eu un impact significatif sur sa vision du sommeil et l'a poussé à en faire une priorité. "Maintenant, ce que nous savons, c'est que pour maintenir la santé du cerveau, il est très important de bien dormir même à l'adolescence. L'un des facteurs les plus prédictifs de toute démence, y compris la maladie d'Alzheimer, est de savoir si vous dormez bien", a déclaré Gates.

Lors de cette discussion, Seth Rogan a fait une comparaison intéressante en évoquant les attitudes passées envers le tabagisme dans les années 1950 et 1960. À cette époque, le tabac était largement considéré comme bénéfique, voire inoffensif. Cependant, au fil des décennies, la science a révélé la véritable nature nocive du tabagisme, ce qui a entraîné un changement radical dans les attitudes et les comportements envers cette habitude. Rogan a souligné que de nos jours, le sommeil est souvent traité de manière similaire, avec des attitudes culturelles dépassées qui minimisent son importance.

La comparaison de Rogan met en lumière la nécessité de s'appuyer sur la science et la recherche actuelles pour informer nos attitudes envers le sommeil et la santé mentale. Bien dormir est désormais reconnu comme un pilier essentiel du bien-être global, et des personnalités influentes telles que Bill Gates peuvent contribuer à sensibiliser le public à cette question cruciale.