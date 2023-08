Les tensions entre l'Algérie et le Maroc, deux voisins du Maghreb, sont historiquement enracinées et ont connu plusieurs épisodes de tensions depuis leur indépendance. Ces tensions se sont manifestées à travers des disputes territoriales, notamment autour de la question du Sahara occidental, mais aussi par des divergences politiques et idéologiques. Bien que les deux pays partagent une histoire, une langue et une culture communes, leurs relations diplomatiques ont souvent été marquées par des périodes de fermeture des frontières et des échanges verbaux acerbes entre leurs dirigeants.

Ces désaccords ont également influencé la dynamique régionale, entravant les tentatives d'intégration maghrébine et la mise en place d'une coopération économique plus étroite entre les pays de la région. Dans son nouveau livre, "Le Temps des combats", publié ce mardi 22 août, l'ancien président français Nicolas Sarkozy se dévoile sans retenue sur la question du Maghreb.

Un parti pris sans équivoque : alors que Sarkozy vante le Maroc comme "un pays frère" et un "égal de la France", il émet des réserves sur l'approche algérienne de son successeur, Emmanuel Macron. Le livre de Nicolas Sarkozy présente une vision clairement partiale en faveur du Maroc. "Le Maroc est devenu une grande puissance africaine. Ses entrepreneurs, ses intellectuels, ses artistes, ses élites n’ont plus rien à envier aux nôtres", écrit-il.

Une admiration sans borne pour le Maroc et son Roi

Cette admiration s'étend même au roi Mohammed VI, qu’il qualifie de l'un des "plus grands souverains marocains" dont "l'héritage sera même plus fécond que celui de son père." Cette déclaration fait écho à la gestion habile des Frères musulmans par le roi, une décision que Sarkozy juge "judicieuse". Par contre Sarkozy ne mâche pas ses mots sur la position d'Emmanuel Macron vis-à-vis de l'Algérie. Pour lui, Macron n'a pas "toujours su trouver les mots ou les gestes que les Marocains attendaient". L'ancien président estime que cette approche privilégiée envers l'Algérie, que Sarkozy qualifie de "tropisme algérien," risque de se révéler décevante pour la France.

Le choix clair de Sarkozy : La marocanité du Sahara occidental

L'un des points les plus sensibles et controversés que Sarkozy aborde dans son livre concerne le Sahara occidental. Il prend position sans détour en faveur de "la marocanité du Sahara occidental". Cet argument s'inscrit dans une démarche plus globale visant à raffermir les relations franco-marocaines, que Sarkozy juge en déclin depuis une dizaine d'années en raison de "l'entêtement" de ses successeurs à "surjouer et surinvestir la relation avec l'Algérie".

Un pari risqué qui irrite certains, mais un impact assuré

Ce livre ne manquera pas de faire grincer des dents, notamment au sein des cercles diplomatiques et chez ses anciens collègues. Mais son livre est déjà considéré comme un événement médiatique significatif, un point de vue qui ne manquera pas d'avoir un impact certain sur les relations franco-maghrébines.

Nicolas Sarkozy y va donc franchement, mettant l'accent sur le partenariat franco-marocain tout en critiquant la diplomatie française actuelle vis-à-vis de l'Algérie. Pourtant, il est à se demander si ce livre ajoutera de l'huile sur le feu ou s'il servira de catalyseur pour une réévaluation de la politique française dans la région. Quoi qu'il en soit, "Le Temps des combats" promet d'alimenter les discussions et d'agiter le microcosme politique français dans les semaines à venir.