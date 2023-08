Elon Musk, l'icône entrepreneuriale à l'origine de diverses innovations technologiques, a fait des avancées remarquables dans plusieurs domaines, notamment les voitures électriques avec Tesla et l'exploration spatiale avec SpaceX. Les exploits de SpaceX, en particulier, ont fasciné le monde, notamment avec le lancement réussi et le retour de la capsule Crew Dragon, qui a marqué une nouvelle ère pour le vol spatial commercial. Pourtant, malgré ces avancées technologiques impressionnantes, Musk fait face à un obstacle que même sa vision légendaire et ses ressources considérables pourraient ne pas surmonter.

Dans une interview au US Sun, Le Dr Michelle Thaller, une scientifique éminente de la NASA, met en garde contre les risques mortels liés à la radiation spatiale sur le chemin de Musk vers Mars. Bien que Musk ait souvent évoqué son désir de mourir sur une autre planète, de préférence Mars, le Dr Thaller suggère que cette ambition pourrait être fatalement irréalisable. La radiation spatiale entre la Terre et Mars présente des dangers incommensurables, y compris une augmentation des risques de cancer, de maladies dégénératives et même de mort prématurée. Ce n'est pas une mince affaire, même pour quelqu'un qui a révolutionné plusieurs industries.

Des technologies loin d'être au point

Le Dr Thaller met en évidence un point crucial: les technologies actuelles sont insuffisantes pour garantir la sécurité des humains pendant un long voyage vers Mars. Elle souligne que même si les astronautes d'Apollo ont réussi à éviter les tempêtes de radiations lors de leurs missions sur la Lune, Mars est une toute autre histoire. Une mission vers la planète rouge nécessiterait une exposition prolongée aux éléments hostiles de l'espace, augmentant ainsi le risque de complications fatales.

Bien que le pionnier de SpaceX ait été transparent sur les défis et les dangers liés à la vie sur Mars, les risques d'atteindre même la planète semblent avoir été sous-estimés. Musk lui-même a parlé des conditions difficiles que les premiers colons de Mars pourraient rencontrer, affirmant que la vie là-bas serait "dangereuse" et que les colons pourraient même "mourir". Cependant, le spectre de la radiation en route vers Mars ajoute une autre couche de complexité et de danger à cette équation déjà périlleuse.

Musk est un optimiste éternel, et son enthousiasme pour une colonie humaine sur Mars reste indéfectible. Cependant, des voix expertes comme celle du Dr Thaller appellent à une prudence extrême et à une évaluation réaliste des risques technologiques et humains. Si l'on veut voir des humains sur Mars, il faudra non seulement innover dans les technologies de propulsion et de soutien vital, mais aussi résoudre le casse-tête des radiations spatiales. En l'état actuel des choses, même une figure aussi audacieuse et ingénieuse qu'Elon Musk pourrait ne pas vivre assez longtemps pour voir ce rêve devenir réalité.