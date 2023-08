Geneviève de Fontenay, une figure emblématique du concours Miss France, nous a quittés à l'âge de 90 ans. Cette icône, qui a présidé le comité Miss France pendant 28 ans, a marqué l'histoire du concours de beauté français par sa présence charismatique et sa détermination à promouvoir la beauté au-delà des canons traditionnels. Née Geneviève Mulmann à Longwy en Lorraine le 30 août 1932, elle était l'aînée d'une fratrie de dix enfants. Dès son jeune âge, Geneviève montrait déjà une forte détermination et une passion pour l'esthétisme.

Après s'être orientée vers l'hôtellerie, elle a finalement embrassé une carrière d'esthéticienne itinérante pour la marque de cosmétiques Antoine. Sa vie a pris un tournant décisif lorsqu'elle a été choisie pour présider le comité Miss France. Elle a su mettre en avant l'élégance et le charme des participantes tout en mettant l'accent sur leur personnalité et leur engagement dans des actions humanitaires et caritatives. Toujours vêtue de noir et blanc, avec ses célèbres chapeaux qui lui ont valu le surnom de "dame au chapeau", Geneviève de Fontenay est devenue une véritable icône du concours.

Pendant 58 ans, elle a incarné la beauté et l'élégance à la française. Son implication dans le comité Miss France a grandement contribué au rayonnement et à la notoriété du concours à travers le monde. Elle a su préserver l'esprit authentique du concours, mettant en avant la personnalité des candidates plutôt que de se focaliser uniquement sur leur apparence physique. Sa disparition, survenue à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine) suite à un arrêt cardiaque dans son sommeil, a été annoncée par son fils Xavier de Fontenay à TF1-LCI.

La nouvelle a profondément ému le public français et a été largement relayée dans les médias nationaux et internationaux. L'enterrement de Geneviève de Fontenay se déroulera à Paris, où sa dépouille reposera dans le caveau familial. Cette cérémonie sera l'occasion pour ses proches, ses amis et tous ceux qui l'admiraient de lui rendre un dernier hommage et de se rappeler de son héritage indélébile dans l'histoire du concours Miss France.

Geneviève de Fontenay restera certainement à jamais dans les cœurs comme la grande dame qui a su mettre en valeur la beauté sous toutes ses formes et qui a marqué une époque en tant que présidente du comité Miss France. Son héritage perdurera à travers les générations futures, qui se souviendront de son dévouement et de sa passion pour l'élégance et la grâce.