L'été apporte avec lui non seulement des journées ensoleillées et des moments de détente, mais aussi une menace constante : les moustiques. Ces minuscules créatures, dont le bourdonnement agaçant peut rapidement transformer une soirée paisible en une série de démangeaisons insupportables, ont toujours été une préoccupation en saison estivale. Si les méthodes traditionnelles comme l'utilisation de citronnelle ou de marc de café sont encore largement répandues, l'innovation ne s'est pas laissée distancer dans la lutte contre ces envahisseurs ailés.

À Toulouse, une startup du nom de LAMI a capturé l'attention en mettant au point une solution ingénieuse : un piège à moustiques intelligent. Plutôt que de s'appuyer sur les remèdes classiques, l'équipe de LAMI a pris un virage vers la technologie moderne pour créer un moyen novateur de contrôler la population de moustiques. À l'origine de cette initiative se trouvent Emmanuel Lias, un ingénieur travaillant chez Airbus, et sa compagne Marie Salomon. Ensemble, ils ont conçu une approche basée sur les phéromones, des substances chimiques que les moustiques utilisent pour communiquer entre eux.

Le concept de la "boîte à moustique", comme on l'appelle couramment, est le fruit d'un travail acharné et de nombreuses recherches. S'appuyant sur le biomimétisme, une méthode qui s'inspire des modèles de la nature pour résoudre des problèmes complexes, cette solution s'est avérée prometteuse pour capturer efficacement un grand nombre de moustiques en un laps de temps relativement court. Avec une hauteur de 90 cm, ce piège intelligent offre une alternative innovante aux méthodes traditionnelles de lutte contre les moustiques.

Si cette invention sonne comme une aubaine pour les amateurs de tranquillité en plein air, elle n'est pas à la portée de toutes les bourses. Les bornes, commercialisées exclusivement sur le site de LAMI, atteignent un prix d'environ 500 euros pour une installation complète. Pourtant, il existe aussi une option plus abordable : un leurre olfactif à base de phéromones, vendu à seulement 15 euros. Avec ces options, l'entreprise cherche à toucher un large public, en particulier les particuliers qui cherchent à éloigner les moustiques de leurs espaces de vie.

En témoigne leur partenariat avec la mairie de Castanet-Tolosan, située en périphérie de la ville rose. Cette collaboration démontre que la solution de LAMI a suscité un intérêt tangible dans la communauté locale, en offrant une alternative moderne et efficace aux méthodes traditionnelles de contrôle des moustiques. Cependant, la startup ne s'arrête pas là. En plus de proposer des solutions prêtes à l'emploi, LAMI a choisi de partager ses plans de construction avec le grand public, permettant ainsi à chacun de fabriquer son propre piège à moustiques.

L'accessibilité à ces plans de construction gratuits, disponibles sur le site de l'entreprise, a déclenché un enthousiasme inattendu. En effet, les co-fondateurs de LAMI ont été surpris par le succès de leur projet. En seulement deux jours, ils ont reçu 400 commandes et vu leurs plans téléchargés plus de 20 000 fois. Cette approche ouverte a également créé une communauté active en ligne, où les utilisateurs partagent leurs expériences, astuces et idées pour optimiser l'efficacité de leur propre piège à moustiques.