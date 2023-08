Mike Tyson, l'ancien champion du monde de boxe, est de retour sous les projecteurs. Bien qu'à l'âge de 57 ans, il ne puisse plus rivaliser avec la vivacité et la puissance de sa grande époque, Tyson reste physiquement en forme. Malheureusement, il ne peut plus envisager de disputer un nouveau combat professionnel après son exhibition face à Roy Jones Jr. en 2020. Pourtant, cela ne signifie pas que Mike Tyson s'éloigne du monde du sport. Bien au contraire, il a décidé de s'investir en tant qu'entraîneur et son premier choix s'est porté sur le redoutable Francis Ngannou, ancien champion de l'UFC.

Ngannou, surnommé "The Predator", est connu pour son incroyable coup de poing et sa capacité à mettre fin aux combats rapidement. Tyson a été impressionné par les compétences de Ngannou et a choisi de le soutenir dans son prochain défi, affronter Tyson Fury, l'actuel champion des poids lourds. Contrairement à ce que l'on aurait pu s'attendre, Mike Tyson a préféré se ranger du côté de Ngannou plutôt que de celui de Fury, bien que leurs noms soient liés. Dans une déclaration commune, les deux hommes ont exprimé leur enthousiasme à l'idée de travailler ensemble.

Mike Tyson voit en Ngannou un véritable champion du monde, possédant un coup de poing dévastateur qui peut faire basculer un combat à tout moment. Son rôle en tant que coach sera de permettre à Ngannou de combiner son énergie et sa technique, de se déplacer habilement sur le ring et d'exploiter sa puissance pour terrasser ses adversaires. Les deux hommes sont déterminés à remporter le combat contre Tyson Fury et à prouver au monde entier que Ngannou est un véritable prétendant au titre de champion des poids lourds.

"Le fait que je soutiens Ngannou à 100% n’est pas un secret. Il a un sacré coup de poing qui peut faire mouche à tout moment. Et quand il touche son adversaire, c’est « game over ». J’ai hâte de travailler avec lui et de le soutenir dans sa transition de l’octogone au ring de boxe. Ce n’est pas un novice en matière de combat. On parle quand même d’un champion du monde. La clé pour lui va être de combiner son énergie et sa technique dans ses coups et de se servir de son agilité pour se déplacer rapidement dans le ring avant d’envoyer le coup de grâce. On sera là pour gagner", aurait affirmé Iron Mike.

Le choix de Mike Tyson de s'impliquer dans la carrière de Ngannou ne se fait pas sans attentes. Il veut voir son protégé réussir et démontrer qu'il est capable de devenir une légende de la boxe, tout comme lui l'a été autrefois. Alors que Tyson Fury ne mettra pas ses titres en jeu lors de ce combat, la confrontation avec Francis Ngannou promet d'être une affiche XXL qui attirera l'attention des fans de sport du monde entier. Ce duo improbable, formé par Mike Tyson et Francis Ngannou, pourrait marquer l'histoire de la boxe.