Le Niger, carrefour géopolitique majeur de la sous-région sahélienne, est une nouvelle fois au cœur d’une polémique qui enflamme les réseaux sociaux. Cette fois-ci, les protagonistes sont l'ambassadeur de France au Niger et des internautes indignés par des propos qu'il aurait tenus. Rappelons que les relations diplomatiques entre la France et plusieurs pays du Sahel, dont le Mali et le Burkina Faso, sont déjà tendues. L'apparition de ce tweet ne fait qu'ajouter de l'huile sur le feu.

L'image d'un tweet, attribué à l’ambassadeur français, circule abondamment. Son contenu met en avant une certaine ironie voire sarcasme envers le Niger, suggérant que le pays devrait se réjouir de l’aide européenne pour son eau et son électricité. Une internaute s'indigne: "Madame, est-il normal qu’un ambassadeur tienne de tels propos, joue aux poissonniers sur les réseaux sociaux, en vienne aux mains avec la société civile. Aurait-il eu le même comportement s’il était ambassadeur en Chine?" Une question qui souligne le manque de diplomatie et de respect de la France envers le Niger selon plusieurs internautes.

Un contexte très tendu

Le contexte politique actuel rend cette situation encore plus délicate. Suite à un coup d’État du CNSP qui a renversé Mohamed Bazoum, les relations entre Paris et Niamey sont en péril. La France ne reconnaît pas le nouveau régime militaire et maintient sa loyauté envers Bazoum. Cette loyauté a été mise à l'épreuve récemment lorsque le CNSP a ordonné à Sylvain Itté, l'ambassadeur français, de quitter le Niger en moins de 48 heures.

La situation s’est encore envenimée avec le refus de Sylvain Itté de rencontrer le ministère des Affaires étrangères du Niger. Le CNSP accuse par ailleurs la France d'agir contre les intérêts du Niger. En réponse, la France a soutenu que seul le régime de Mohammed Bazoum peut retirer l’agrément de son ambassadeur, insinuant que Sylvain Itté restera au Niger.

Alors que la tension diplomatique entre Paris et le CNSP atteint son apogée, des milliers de citoyens ont pris partie pour les militaires au pouvoir, rendant la position française très fragile. Les propos attribués à l'ambassadeur ne vont que rajouter de l'huile sur le feu.