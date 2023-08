La tension continue de grimper en Afrique de l'Ouest suite à la crise politique au Niger, avec la Guinée exprimant récemment ses préoccupations. Le Comité National du Rassemblement pour le Développement (CNRD) en Guinée, qui suit de près la situation nigérienne depuis le 26 juillet 2023, a exprimé son admiration pour la détermination patriotique du peuple nigérien et la maturité des Forces de Défense et de Sécurité nigériennes. Selon le CNRD, ces forces ont priorisé l'intérêt national en cherchant ensemble des solutions aux difficultés du pays.

En outre, la Guinée a salué l'esprit de la collaboration des nouvelles autorités nigériennes dans leur quête pour assurer la stabilité et l'harmonie tant au Niger qu'au sein de la sous-région. Le CNRD s'attend à ce que le Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie (CNSP) du Niger, qui a récemment pris les rênes du pouvoir, œuvre sans relâche pour atteindre cet objectif.

La proposition de sanctions de la Communauté Economique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), y compris une possible intervention militaire, a cependant été critiquée par le CNRD. Selon eux, une telle démarche risquerait d'engendrer une catastrophe humanitaire avec des répercussions potentiellement au-delà des frontières du Niger. Le CNRD a ainsi exhorté la CEDEAO à reconsidérer ses propositions, qu'il juge illégitimes et inhumaines, et à trouver des alternatives plus conciliantes. « Le CNRD souligne qu’une intervention militaire contre le Niger entraînerait de facto la dislocation de la CEDEAO. De même, les peuples frères du Mali, du Burkina-Faso, du Niger et de la Guinée aspirent à plus de reconnaissance et de respect de leur souveraineté.»

Pour rappel, le Mali et le Burkina Faso ont exprimé leur soutien indéfectible au Niger, un pays voisin qui traverse actuellement une période de troubles politiques. Ces pays ont condamné l'approche punitive de la CEDEAO et de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), affirmant qu'elle ne fait qu'accentuer les souffrances des citoyens et menace l'idéal du panafricanisme.