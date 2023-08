Les réactions se multiplient pour exprimer soit l'opposition, soit le soutien à la probable intervention militaire de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) au Niger, qui vise à rétablir l'ordre constitutionnel. Invité sur BIP Radio ce mardi 15 août 2023, le Porte-parole et Secrétaire général adjoint du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji,a, dans son intervention, souligné qu’il veut « peut-être parler ici aux panafricanistes de bonne foi ». Il a commencé par préciser qu'il se considère comme un panafricaniste, tout comme le président Talon.

Ensuite, le Porte-parole du gouvernement a affirmé que personne n'a demandé au président Patrice Talon, au début de son mandat, d’« exempter tous les Africains désireux de venir au Bénin d’obligation de visa » avant qu’il ne le fasse. Pour lui, c'est un acte très significatif en faveur du panafricanisme. Il a rappelé alors à ceux qui critiquent le chef de l’État béninois que dès lors que le président Talon s'exprime sur des enjeux majeurs tels que la dette et le financement du développement en Afrique, « c’est une voix pour l’Afrique qui passe ». Donc pour le Secrétaire général adjoint du gouvernement, « le panafricanisme opérant, agissant, le panafricanisme productif, le président Talon le met en œuvre ».

Le Secrétaire général adjoint du gouvernement a ensuite abordé le sujet des concitoyens africains, les panafricanistes sincères qui pourraient ne pas bien comprendre la situation. Il a assuré que le gouvernement du Bénin ne fait pas « plaisir à tel ou tel pays lorsque nos organisations prennent telle ou telle défense ». Quant à ceux qu'il a qualifiés de « stipendiés » de certains pays, qui ne cachent pas leur soutien financier et qui chantent un certain refrain au détriment des populations qui ne sont pas toujours bien informées, il leur a signifié que cette manipulation médiatique fait plus de tort que de bien lorsque les intérêts individuels et les priorités ne sont pas supérieurs à ceux du continent et des nations.