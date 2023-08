La récente réunion du Conseil de sécurité de l'ONU a provoqué des réactions vives de la part du régime nord-coréen dirigé par Kim Jong-Un. Les accusations portées à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée (RPDC) concernant les violations des droits humains ont déclenché une série de déclarations enflammées et de rejets catégoriques de la part des autorités nord-coréennes. Lors de la réunion qui s'est tenue jeudi dernier, les membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont unanimement dénoncé les agissements du régime nord-coréen, accusé d'empiéter sur les droits fondamentaux de sa propre population.

Les critiques ont particulièrement visé les liens entre ces violations des droits humains et les programmes d'armement du pays. Cette intersection entre la sécurité nationale et les droits humains a exacerbé les tensions dans la région et a suscité des réactions véhémentes de la part de Pyongyang. Ce samedi suivant, Pyongyang a riposté vigoureusement aux accusations de l'ONU. L'agence officielle KCNA a rapporté que le régime nord-coréen a qualifié les transfuges nord-coréens, qui ont fui le pays, de "racailles".

Un responsable d'association dont les propos ont été largement rapporté par les médias internationaux a déclaré sous anonymat que Pyongyang rejetait fermement les actions du Conseil de sécurité, les qualifiant de marchandage de la situation des droits de l'homme dans le pays. Pyongyang "dénonce et rejette fermement le Conseil de sécurité de l'ONU car il a ainsi marchandé la situation des droits de l'homme dans un pays particulier. Le peuple de la RPDC (République populaire démocratique de Corée) connaît bien sa situation en matière de droits de l'homme et en fait une juste appréciation par lui-même", a affirmé ce responsable.

La polémique ne s'arrête pas là. Les transfuges nord-coréens, qui ont fui leur pays en quête de sécurité et de liberté, sont également au cœur du discours de ce responsable. Le responsable anonyme a qualifié ces individus de "racailles", les accusant d'abandonner leurs familles et leur patrie pour sauver leur propre vie. Les transfuges nord-coréens sont "des racailles, qui ont fui après avoir abandonné leur patrie, leurs parents, leurs épouses et leurs enfants, uniquement pour sauver leur sale vie", a-t-il martelé.

Depuis plusieurs années, la Corée du Nord est soumise à une série de sanctions occidentales en raison de ses activités nucléaires et de son comportement international. Ces mesures restrictives visent à décourager les programmes d'armements et à inciter le pays à s'engager dans des négociations constructives. Malgré les pressions économiques, le régime nord-coréen maintient sa posture et continue de mettre l'accent sur son autosuffisance.