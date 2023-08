La proposition du chef de cabinet de l'OTAN, Stian Jenssen, suggérant que l'Ukraine pourrait céder du territoire à la Russie pour faciliter son adhésion à l'alliance militaire, a déclenché une vague de colère en Ukraine. «Je pense qu'une solution pourrait être que l'Ukraine cède du territoire et obtienne en retour l'adhésion à l'OTAN» a déclaré le responsable selon le site norvégien Verdens Gang. Cette proposition, avancée lors d'un panel sur la sécurité post-guerre de l'Ukraine à Arendal, en Norvège, a été rapidement réfutée par les hauts responsables ukrainiens. Pour Mihaylo Podolyak, chef de cabinet du président ukrainien, l'idée de "troquer un territoire pour une protection de l'OTAN" est simplement "ridicule".

Même si M. Jenssen a affirmé que la décision revient à l'Ukraine, cela n'a pas suffit à calmer la colère de Kiev. "Cela signifie choisir délibérément la défaite de la démocratie, encourager un criminel mondial, préserver le régime russe, détruire le droit international et transmettre la guerre aux autres générations" a ajouté M. Podolyak. En arrière-plan, la Russie a su jouer habilement de sa supériorité tactique sur le front ukrainien. Selon Business Insider, malgré un soutien militaire occidental en faveur de l'Ukraine, la Russie s'est appuyée sur des tactiques offensives avancées, consolidant ses défenses et rendant la progression ukrainienne presque impossible.

Des champs de mines denses, des tranchées, des fortifications en béton baptisées "dents de dragon" et une ligne de front renforcée de 600 milles sont autant d'obstacles mis en place par la Russie. Un élément crucial de cette stratégie défensive russe réside dans son utilisation de la technologie. En réponse aux missiles de l'Ukraine, les forces russes ont repoussé leurs sites logistiques et leurs quartiers généraux pour les mettre hors de portée.

Des systèmes de défense aérienne ont également été déployés près du front pour contrer les missiles et les drones. La Russie a également brillé dans la guerre électronique, paralysant les opérations ukrainiennes grâce au brouillage des signaux GPS et des fréquences utilisées par les drones, causant la perte d'environ 10 000 drones ukrainiens chaque mois. Concernant l'OTAN, quelques frictions existent, Kiev affirmant que l'organisation tarde à l'intégrer par peur de la réaction russe.

En dépit de ces défis, l'Ukraine a été ferme sur sa position territoriale. Récemment, l'OTAN a tenté de renforcer ses liens avec l'Ukraine, établissant un nouveau conseil ukrainien et un programme pluriannuel visant à aider le pays à passer "de l'équipement et des normes de l'ère soviétique à ceux de l'OTAN". Cependant, le manque de calendrier clair concernant l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN a suscité la frustration du président ukrainien, Volodymyr Zelenskyy. La proposition de Jenssen ne fera que renforcer la défiance de l'Ukraine envers certains membres de l'OTAN et met en lumière les tensions géopolitiques persistantes de la région.