Le président de la Biélorussie Alexandre Loukachenko a profité de la dernière sortie médiatique qu’il a faite pour dévoiler certaines confidences sur des échanges qu’il aurait eus avec son homologue et allié russe Vladimir Poutine. Il est en effet revenu sur les conditions dans lesquelles la guerre en Ukraine est survenue. Au cours de cet entretien qu’il a accordé à l'agence bélarusse Belta, Alexandre Loukachenko a évoqué une rencontre qu’il a eue avec l’homme fort du Kremlin. Le président de la Biélorussie n’aurait tout de même jamais été associé au projet relatif à l’opération militaire en Ukraine.

« Je vous jure qu'il n'a jamais été question que la Russie prenne des mesures contre l'Ukraine. La seule chose est que quelques jours ou un jour avant, je ne me souviens plus, nous nous sommes rencontrés dans sa résidence et avons discuté de la situation qui s'était développée », confie-t-il. « Il m'a alors dit exactement ces mots. Je vous les dis pour la première fois : "Écoute, Sasha, tu sais il y a un problème. Si, Dieu nous en préserve, quelque chose arrivait... Tout peut arriver... Tu couvres mes arrières, s'il te plaît », a-t-il poursuivi.

Rappelons que les deux hommes se sont toujours illustrés par leur proximité depuis plusieurs années. Le président russe Vladimir Poutine avait par exemple fait recours à Alexandre Loukachenko pour un dénouement de la rébellion organisée par le patron du groupe Wagner. Il avait d’ailleurs accueilli dans son pays, les soldats de Wagner ainsi que leurs installations. Il a tout de même fait des déclarations qui ont été perçues par certains observateurs comme un signe d’un tacle contre Vladimir Poutine. Alexandre Loukachenko déclarait notamment que, « la guerre aurait pu être évitée ». « Aujourd'hui, on peut encore l'arrêter et à l'époque, on aurait pu l'éviter », a-t-il martelé au cours de cette sortie médiatique.