La rentrée académique 2023-2024 démarre bientôt à l'Ecole Supérieure de Management (ESM-BENIN). Pour cette nouvelle rentrée, la prestigieuse université accorde des réductions exceptionnelles allant jusqu'à 50%, sur la scolarité des nouveaux bacheliers. Ces offres alléchantes sont disponibles sur tous les sites de ESM-BENIN.L'Ecole Supérieure de Management dans la dynamique d'offrir les mêmes chances de réussite à tous les jeunes béninois. Cette référence en matière de formation de cadres compétents et opérationnels au Bénin, accorde des réductions exceptionnelles aux nouveaux bacheliers pour le compte de la rentrée académique 2023-2024.

Tout étudiant qui s’inscrit pour la première fois cette année, a la possibilité d’obtenir une réduction de près de 50% sur sa scolarité. Véritable opportunité que l’administration de l’école soutenue par son promoteur, Isidore HOUNHOUEDO offre à la jeunesse béninoise pour une formation de qualité, gage d’une insertion professionnelle réussie. Pour bénéficier de cette réduction, il suffit de participer aux séances d’orientation que l’Ecole Supérieure de Management organise sur tous les sites (Abomey-Calavi, Akpakpa, Porto-Novo, Bohicon, Lokossa, Djougou, et Parakou). Ces séances d’orientation ont déjà démarré et se poursuivent jusqu’au mois de septembre.

Présente au Bénin depuis plus de 15 ans, ESM- BENIN contribue à la formation de cadres compétents et professionnels pour les administrations du Bénin, de la sous-région, et du monde. C’est un business school créé pour propulser les jeunes vers un début de carrière prometteur et à l’auto emploi. Les étudiants inscrits à l’Ecole Supérieure de Management bénéficient d’un accompagnement psychologique. Des séminaires spécialisés et de partage d’expériences avec des hommes d’affaires et autres acteurs importants du tissu économique, sont organisés à leur intention. Le partenariat Ecole/Entreprise reste une passerelle infaillible qui facilite l’insertion des diplômés sortis de ESM-BENIN.

ESM-BENIN, LE CHEMIN VERS L’EMPLOI !