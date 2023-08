Le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération et des Nigériens de l'extérieur du Niger dément l'expulsion des ambassadeurs américains, nigériens et allemands du pays. Dans un communiqué, il indique que seul l'expulsion est envisagée pour l'ambassadeur de France. Le ministère nigérien des Affaires étrangères, de la Coopération et des Nigériens de l'extérieur fait remarquer que "des informations diffusées intentionnellement sur les réseaux sociaux" indiquent que les autorités nigériennes auraient ordonné aux ambassadeurs des États-Unis, de l'Allemagne et du Nigeria de quitter le pays sous 48 heures.

Cette information est démentie par les autorités nigériennes qui précisent que "seul l'ambassadeur de France est déclaré persona non grata". Pour rappel, ce vendredi, la junte au pouvoir au Niger a exigé le départ de Sylvain Itté, l'ambassadeur de France à Niamey, sous quarante-huit heures. Face à cela, le pays de Macron a réagi : "La France a pris connaissance de la demande des putschistes", a déclaré le ministère des Affaires étrangères. "Les putschistes n'ont pas autorité pour faire cette demande, l'agrément de l'ambassadeur émanant des seules autorités légitimes nigériennes élues", a-t-il expliqué.

Communiqué du CNSP

Contrairement aux informations distillées à dessein sur les réseaux sociaux qui font état d'une décision des autorités nigériennes ordonnant aux Ambassadeurs d'Allemagne, du Nigéria et des États-Unis d'Amérique de quitter le territoire nigérien sous 48h, le Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération et des Nigériens à l'Extérieur précise que lesdites informations sont fausses et que seul l'Ambassadeur de France au Niger est déclaré persona non grata. Aussi, le Ministère rappelle à ceux qui s'agitent et doutent encore de l'expression de sa volonté souveraine, que le Niger n'a nullement besoin d'une autorisation ou d'une interprétation de convention de Vienne de 1961, pour exercer ses prérogatives et faire quitter l'Ambassadeur Sylvain ITTE, après ce délai de 48h.