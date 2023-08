Le rouble russe a connu des fluctuations notables ces derniers temps. Toutefois, les dernières mesures prises par la banque centrale ont provoqué une stabilisation notable de la devise face à ses homologues internationaux, notamment le dollar américain. La semaine dernière, le rouble a atteint un point alarmant, étant à son niveau le plus bas depuis mars 2022 face au dollar. Cette chute a été principalement due à la demande accrue de devises étrangères et à une offre insuffisante. Face à cette situation, la Banque centrale russe est intervenue pour prendre des mesures qui ont changé la donne.

L'une des interventions majeures a été la décision d'arrêter les achats de devises étrangères du ministère des finances. Une telle action a eu pour conséquence directe une augmentation significative de l'offre nette de devises étrangères sur le marché, passant de 500 millions de roubles par jour à 2,3 milliards de roubles. Même si cette augmentation est notable, certains analystes pensent que des mesures encore plus vigoureuses seraient nécessaires pour réellement stabiliser le rouble.

Des signes de robustesse

Cette intervention de la banque centrale intervient à un moment où l'économie russe montre également d'autres signes de robustesse. Le pétrole brut Brent, un baromètre mondial du principal produit d'exportation russe, a affiché une hausse. De plus, les indices boursiers russes, tels que l'indice RTS et l'indice MOEX, montrent également une tendance positive. Bien que la Russie ait dû faire face à des défis monétaires ces derniers temps, les interventions récentes de sa banque centrale montrent une volonté claire de stabiliser et de renforcer le rouble. Il sera intéressant de suivre les prochaines étapes de cette économie mondiale majeure pour voir comment le rouble se comportera à l'avenir.

Les entreprises européennes perdent de grosses sommes

Le retrait massif d'entreprises européennes de la Russie entraîne des conséquences économiques significatives. De nombreuses firmes, dont Danone, subissent des pertes majeures dues à des coûts imprévus, y compris des décisions telles que la nationalisation de leurs filiales par les autorités russes. Selon une enquête du Financial Times, les secteurs de l'énergie, de la finance et de l'automobile sont les plus durement touchés, avec des pertes cumulées de plusieurs milliards d'euros. La situation pourrait s'aggraver car de nombreuses entreprises européennes restent actives en Russie et pourraient rencontrer des coûts additionnels imprévus.