Face à des sanctions occidentales visant à restreindre ses revenus, la Russie semble avoir déjoué les attentes. En effet, le prix de son brut a franchi les limites fixées par le Groupe des Sept (G-7). Selon le dernier rapport mensuel de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), le brut russe s'est échangé à une moyenne pondérée de 64,41 dollars le baril le mois dernier. Cette performance "écrase" la barrière des 60 dollars mise en place par le G-7 l'année précédente. Selon l'agence relayée par Bloomberg, la Russie a ainsi engrangé ses recettes pétrolières les plus élevées depuis huit mois.

Cette montée en flèche des prix survient malgré les efforts des États-Unis et de leurs alliés pour limiter les revenus de la Russie, dans le but d'entraver le financement de sa guerre en Ukraine. Une stratégie mise en place par Moscou semble avoir contourné ces tentatives, grâce, entre autres, aux réductions d'approvisionnement de l'alliance pétrolière OPEP+. De plus, une augmentation de la demande en provenance de ses raffineries après un entretien saisonnier a été constatée. La Russie a également utilisé une technique non moins connue: des navires fantômes pour livrer ses ressources.

Ce dépassement du prix fixé par le G-7 n'est pas sans conséquence pour les finances russes. Il a significativement boosté les revenus du pays liés au pétrole, essentiels face à l'augmentation des coûts de ses opérations militaires. Pour le seul mois de juillet, la Russie a engrangé 15,3 milliards de dollars des exportations de brut et de carburant, soit une augmentation de près de 20% par rapport au mois antérieur.

La Chine et l'Inde comme soutiens

Les médias internationaux, tels que le Wall Street Journal, relèvent cette prouesse économique malgré les sanctions. S'appuyant sur les données d'Argus Media, spécialiste des matières premières, le journal souligne que le Kremlin a su s'adapter, au moins en partie, aux restrictions occidentales. Une performance d'autant plus notable que le marché pétrolier reste sous la pression des sanctions.

Enfin, il est essentiel de noter le rôle majeur joué par des pays comme la Chine ou encore l'Inde dans cette dynamique. Alors que de nombreux pays occidentaux ont renforcé leurs sanctions suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022, la Chine a continué d'entretenir des relations commerciales robustes avec Moscou. Preuve en est, les douanes chinoises ont rapporté une augmentation significative des importations de pétrole russe, témoignant d'une confiance croissante entre les deux nations malgré les tensions internationales.