Sur le continent africain, la rivalité entre les États-Unis et la Russie se manifeste à travers une série d'initiatives stratégiques visant à établir ou renforcer les liens avec les nations africaines. Historiquement considéré comme le pré carré des anciennes puissances coloniales et des États-Unis, l'Afrique est désormais devenue un terrain de jeu pour l'influence russe. Moscou, profitant de la richesse en ressources naturelles du continent et désireux de contrebalancer l'influence occidentale, multiplie les accords de coopération militaire, les investissements économiques et les partenariats stratégiques.

De leur côté, les États-Unis cherchent à renouveler et intensifier leurs engagements sur le continent, à la fois pour protéger leurs intérêts économiques et pour contrer l'expansion de l'influence russe. Cette compétition géopolitique entre les deux superpuissances souligne l'importance croissante de l'Afrique dans les dynamiques de pouvoir mondiales. Plusieurs pays africains optent cependant pour la Russie quand il s'agit de s'approvisionner en matériel militaire. Dans le cadre de sa stratégie de renforcement des capacités militaires, le Burundi s'apprête à recevoir un lot significatif d'armes russes.

Ces révélations émanant directement du ministre de la Défense nationale du Burundi, Alain Tribert Mutabazi, témoignent d'une collaboration russo-burundaise qui s'intensifie. Alain Tribert Mutabazi, lors de sa participation au forum international "Armée 2023" en Russie, a exprimé sa satisfaction quant aux rencontres avec les représentants du ministère russe de la Défense et du groupe d’exportation d’armements Rosoboronexport. Il a ainsi affirmé à Sputnik que la coopération entre les deux pays s'inscrit dans une tradition de relations amicales et transparentes. Cette affirmation s'appuie sur plusieurs accords bilatéraux signés, dont le plus récent remonte à juillet 2022.

Un intérêt dans le passé

La nécessité pour le Burundi de renforcer sa défense est au cœur de ces discussions. En 2019, le pays avait montré un vif intérêt pour l’acquisition d’un système de missiles sol-air Pantsir-S1. Ces aspirations s'alignent avec le désir du gouvernement burundais de renforcer sa défense aérienne tout en modernisant son équipement militaire.

Cet élan coopératif survient dans un contexte géopolitique tendu. La Russie, sous la houlette de Poutine, cherche de plus en plus à étendre son influence en Afrique, une démarche qui dérange considérablement les États-Unis. Les manœuvres géopolitiques des deux superpuissances montrent une volonté d'accroître leur présence et leur influence dans différentes régions du continent africain. La récente situation au Niger, avec le coup d'État et les tentatives américaines de contrer l'influence russe, en est un parfait exemple.

L'émergence du Burundi en tant qu'acteur clé dans cette lutte d'influence entre l'Est et l'Ouest montre que le continent africain reste un terrain de jeu essentiel pour les puissances mondiales. À mesure que les relations entre les États-Unis et la Russie se compliquent, des pays comme le Burundi peuvent s'attendre à jouer un rôle de plus en plus central dans cette compétition mondiale pour le pouvoir et l'influence.