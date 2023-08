Les choses se compliquent pour l’opposant sénégalais et leader du PASTEF, Ousmane Sonko. Le maire de la ville de Ziguinchor a été hospitalisé après la grève de la faim qu’il a commencée, depuis une semaine, pour protester contre sa détention. L’information a été donnée dans un communiqué publié par son parti, qui a précisé qu’il a été admis à l’hôpital principal de Dakar, hier dimanche 06 août 2023. Toujours selon le PASTEF, l’homme politique avait été hospitalisé pour des soins d’urgence et avait attribué la responsabilité de son état de santé aux autorités du pays. « Avant son incarcération, il était en bonne santé et n'avait aucune maladie connue » a indiqué le PASTEF.

30 morts selon le PASTEF

La nouvelle de l'hospitalisation d’Ousmane Sonko a été confirmée par Cire Cledor Ly, un de ses avocats. Notons que cette situation pourrait faire réagir la couche juvénile sénégalaise auprès de laquelle l’opposant est populaire. Suite à la condamnation à deux années de prison du leader du PASTEF, de grandes manifestations avaient eu lieu, faisant selon le gouvernement 16 morts. Le parti d’opposition avait dénombré 30 et Amnesty international, 24. Pour rappel, l’hospitalisation d’Ousmane Sonko intervient plusieurs jours après que le PATEF a été dissout par le gouvernement sénégalais.

Cette décision était intervenue dans un contexte déjà très tendu, suite à l'arrestation et l'inculpation de Sonko pour « appels à l'insurrection et complot contre l'autorité de l’État ». Alors que les autorités affirment que cette dissolution a été motivée par les appels répétés du parti à des "mouvements insurrectionnels", les soutiens de Sonko y voient une manœuvre politique visant à réduire la voix de l'opposition. Par ailleurs, le gouvernement avait également coupé l'accès à Internet sur les téléphones mobiles pour, selon les sources officielles, freiner la diffusion de « messages haineux et subversifs ».