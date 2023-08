En guise de représailles à la visite aux États-Unis du vice-président de l'île et favori de l'élection présidentielle taïwanaise, William Lai, la Chine a lancé des manœuvres militaires autour de l’île. Selon les informations qui ont été annoncées par l’agence officielle Chine nouvelle, citant le porte-parole de l’armée, Shi Yi, il s’agit à la fois de manœuvres militaires dans les airs, dans la mer. L’objectif selon Pékin serait de simuler sa capacité à prendre le contrôle de l’espace aérien et maritime de l’île en cas de combat réel.

Le second but de cette initiative est de mettre en garde les autorités de Taïwan sur leur proximité avec les États-Unis. « Le commandement de la zone est de l’Armée populaire de libération chinoise a lancé, samedi, des patrouilles aériennes et maritimes conjointes et des exercices militaires de la marine et de l’armée de l’air autour de l’île de Taïwan », a formellement fait remarquer le média chinois au petit matin de ce samedi. Ce n’est tout de même pas la première fois que Taïwan est violemment visé après une visite d’autorités américaine ou une visite effectuée par une autorité de l’île sur la terre américaine.

La Chine qui continue de réclamer l’île comme étant partie intégrante de son pays pense à une nouvelle réunification. Cette option n’est tout de même pas envisagée par les autorités qui ne ratent aucune occasion pour rappeler à Pékin leur indépendance. Ce n’est pas la première fois que la Chine fait également de telles manœuvres militaires autour de Taïwan. Il y a quelques mois, la puissance asiatique s’était adonné à ce type d’exercice avec objectif de « contrer résolument les actions provocatrices des puissances externes et des forces séparatistes pro-indépendance de Taïwan ».