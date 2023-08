La Confédération africaine de football (Caf) a désigné un quatuor arbitral béninois pour officier le samedi 19 août 2023 à 15 heures au Kigali Pelé Stadium du Rwanda le match APR du Rwanda # Gaadiidka FC de la Somalie, ceci pour le compte de la manche aller du 1er tour préliminaire de la Ligue africaine des clubs Champions. Il s’agit de Tanislas Dedjinnanchi Ahomlanto qui est désigné comme arbitre central, Augustin K. Kougbémédé (1er assistant), Sylvain K. Ogoudédji (2ème assistant) et Adissa Raphiou A. Ligali (4ème officiel).

Il faut signaler que l’instance faîtière du football africain a désigné, il y a quelques jours, la paire béninoise Louis Houngnandandé (arbitre central) et son compatriote Eric Ayimavo (1er assistant) qui sera accompagnée du Togolais Jonathan Ahonto ( 2ème assistant), de Mohamed Issa ( 4ème arbitre ) et du Tunisien Boussari Boudjelil ( commissaire au match) pour le match Algérie # Tanzanie comptant pour la 6ème et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations ( Can Côte-d’Ivoire 2023) qui aura lieu le 07 septembre 2023 à 20 heures au stade du « 19 Mai 1956 » ‘de Annaba en Algérie.

Comme on le constate, la Caf fait désormais confiance aux arbitres béninois dans ses compétitions statutaires. Rappelons que lors de la réunion de la CAF du vendredi 07 juillet 2023 au Maroc, deux Béninois ont été nommés dans des commissions de l’instance faitière du football africain. Il s’agit de Hugues Alain Adjovi et Joël Campbell Adjoh. Hugues Alain Adjovi est désormais le président de la Commission des arbitres de la Caf et Joël Campbell Adjoh a été nommé coordonnateur des compétitions de la Caf.