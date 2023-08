Le Tournoi de proximité "TOUS ENSEMBLE" a été lancé samedi 5 août 2023 sur le terrain du CEG Gbegamey à Cotonou, dans le but d'offrir de belles vacances aux jeunes apprenants à travers des loisirs sains. Les organisateurs de cet événement de football petit camp ont pour ambition de rassembler 1500 jeunes des 13 arrondissements de Cotonou autour de valeurs sportives et éducatives qui vont tenter de décrocher l'un des 40 trophées mis en jeu, ainsi qu'une partie de la cagnotte alléchante de 15 millions de francs.

Sous un beau soleil éclairant la ville de Cotonou et ses environs, de nombreux jeunes se sont dirigés vers le terrain de football du CEG Gbegamey pour assister au lancement du tournoi "Tous ensemble". La tribune officielle préparée pour accueillir les officiels et les curieux se trouvait rapidement à l'étroit face à l'affluence. Parmi les personnalités présentes pour donner le coup d'envoi, on retrouve les députés Delonix Kogblevi, Chantal Ahyi, OUASSAGARI Bio Sika Abdel Kamel et le Conseiller technique près le ministère des Sports, Jimmy Adjovi Boco. L'engagement des organisateurs et la dimension de cet événement n'ont pas échappé à Jimmy Adjovi Boco, représentant le ministre des Sports, qui a salué leur initiative tout en les encourageant.

William Tchekpe, principal organisateur du tournoi, a rappelé les objectifs de cette compétition. Il met l'accent sur l'importance d'occuper les jeunes pendant les vacances en leur offrant des activités saines et constructives. Cela va favoriser l'éclosion de nouveaux talents sportifs et préparer la relève pour l'avenir. Le match d'ouverture du tournoi a opposé Falese FC de Vodje à Gbediga FC de Gbegamey. La rencontre s'est soldée par une victoire de 2 buts à 0 en faveur de Gbediga FC. Ce tournoi valorise au total 1500 joueurs, à raison de 10 joueurs par équipe dans les 13 arrondissements de Cotonou et 145 quartiers.

Chaque équipe gagnante par arrondissement recevra une récompense de 400 000 FCFA et une coupe, tandis que les équipes classées deuxièmes recevront 250 000 FCFA. À l'issue des play-offs, les 13 champions et les 3 meilleures équipes du tournoi seront également honorés. Au total, 15 millions de francs et 40 trophées seront distribués à ces jeunes. Ainsi, le Tournoi de proximité "TOUS ENSEMBLE" se présente comme une opportunité unique pour les jeunes de Cotonou de s'épanouir à travers le sport, de tisser des liens et de révéler leurs talents. Au-delà de la compétition, c'est un rendez-vous qui promeut des valeurs positives et contribue à l'éducation et au développement des jeunes béninois. Retrouvez toutes les informations du tournoi sur le site officiel tousensemble.bj.