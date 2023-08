Depuis le début de l’offensive menée par la Russie contre l’Ukraine, de nombreux volontaires venant de plusieurs pays occidentaux ont apporté leur aide pour soutenir les forces de Kiev. Cependant, cette attitude, qui pourrait être louable, est punie par certains pays. C’est notamment le cas de la Corée du Sud qui punit ses citoyens qui se sont engagés dans le combat en Ukraine, sans autorisation. Selon le magazine américain, Time, Rhee Keun connu sous le nom de Ken Rhee, un ancien Navy-seal sud-coréen et youtubeur, en a fait les frais. En effet, à son retour, l’homme âgé de 39 ans n’a pas été accueilli comme un héros. Il a plutôt été poursuivi pour avoir enfreint la loi de son pays.

Il a été condamné pour délit de fuite

Celle-ci interdit aux citoyens sud-coréens de voyager vers l’Ukraine. Cela, conformément à la politique de neutralité et d’équilibre de la Corée du Sud entre Kiev et Moscou. Ainsi, le youtubeur a été condamné hier jeudi 17 août 2023, par le tribunal du district central de Séoul, à une peine de prison avec sursis. Par ailleurs, Rhee Keun a été condamné pour délit de fuite en juillet dernier, qui a causé la blessure d’un motocycliste. Notons qu’en février 2022, les autorités sud-coréennes avaient imposé à leurs citoyens une interdiction de voyager. Dans ce cadre, les personnes voyageant sans autorisation encourent jusqu’à une année d’emprisonnement, ou une amende de 7500 dollars.

Pour rappel, Rhee Keun n’est pas le seul Sud-coréen à être visé par cette sanction. En effet, au moins trois autres personnes avaient été condamnées pour s’être rendues en Ukraine sans autorisation. Au cours du mois de mars dernier, un homme de 28 ans avait été condamné pour les mêmes faits. Il était allé en Ukraine un an plus tôt et avait quitté les lieux quatre jours plus tard. En avril, un autre homme qui s’était rendu en Ukraine avec Rhee Keun avait été aussi condamné. Après être allé en Ukraine, il est revenu une semaine après, sans s’engager dans la bataille.