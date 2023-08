L'Australie, ce vaste pays aux multiples richesses naturelles, continue d'étonner le monde avec ses découvertes inattendues. Récemment, l'annonce d'un gisement de lithium d'une ampleur exceptionnelle a secoué la scène internationale, jetant une lumière nouvelle sur l'importance croissante de ce métal alcalin dans notre société high-tech moderne. Cette mine de lithium, située dans la région de Pilbara en Australie-Occidentale, vient renforcer la position déjà solide de l'Australie en tant que fournisseur majeur de matériaux essentiels.

Pilbara Minerals, une société minière australienne, a connu une avancée significative dans ses activités d'extraction. Les résultats des forages effectués dans le cadre du programme de forage de l'exercice en cours ont révélé une augmentation substantielle des ressources dans la mine de Pilgangoora, un gisement de lithium en roche dure. Cette mine s'ajoute à une liste déjà impressionnante d'exploitations minières en Australie, notamment Greenbushes, Mount Marion, Mount Cattlin et Pilgangoora elle-même, qui ont produit plus de 300 000 tonnes de lithium en 2022, selon les données de GlobalData.

Cependant, la récente découverte dépasse toutes les attentes. La mine de Pilgangoora, autrefois considérée comme l'une des plus importantes au monde, est devenue un symbole de l'innovation et du potentiel inexploité de l'île-continent. Experts et analystes sont restés stupéfaits devant la quantité de ressources présentes dans ce site du nord de l'Australie. Certains vont jusqu'à affirmer qu'il pourrait être le plus grand gisement de lithium en roche dure à ce jour. L'impact de cette découverte est colossal.

Avec une augmentation potentielle de 36 % de la capacité d'extraction, la mine de Pilgangoora devient un acteur clé dans le marché mondial du lithium. Les ressources minérales, désormais classées comme "mesurées et indiquées" à hauteur de 82 %, témoignent de la précision des derniers travaux de prospection. La mine devient ainsi un pilier fondamental pour l'avenir de l'industrie des batteries, au cœur de la révolution des véhicules électriques et des technologies high-tech. Le PDG de Pilbara Minerals, Dale Henderson, exprime sa fierté et son enthousiasme concernant cette percée.

Il souligne le coût minime (seulement 13 cents par tonne) associé à l'ajout impressionnant de 109 millions de tonnes de ressources minérales. Cette rentabilité souligne l'importance et la valeur de cette découverte majeure. Située à environ 120 kilomètres de Port Hedland, dans la région riche en ressources de Pilbara, la mine de Pilgangoora n'a jamais été ordinaire. Déjà avant cette nouvelle révélation, elle était au cœur de l'activité minière de l'Australie occidentale. L'usine de Pilbara extrait et traite des quantités massives de lithium, générant d'importantes quantités de concentré de spodumène, un composant essentiel pour les batteries et la technologie de pointe.

Pilbara Minerals ne compte pas s'arrêter là. La société prévoit d'augmenter considérablement sa production de spodumène au cours de l'année fiscale 2023, dans le cadre du projet Pilgangoora. La capacité de production devrait atteindre entre 640 000 et 680 000 tonnes de concentré par an, renforçant encore davantage la position de l'Australie en tant que leader mondial dans la fourniture de lithium.