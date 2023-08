Depuis sa création, SpaceX, fondée par Elon Musk, a instauré une série d'innovations disruptives dans le domaine spatial qui ont bouleversé l'industrie. La plus marquante est sans doute l'introduction de fusées réutilisables, avec le Falcon 9 dont le premier étage peut revenir sur Terre et se poser verticalement après avoir envoyé sa charge utile dans l'espace. Cette prouesse technique a permis de réduire considérablement les coûts de lancement. Elon Musk, par l'intermédiaire de SpaceX, a ainsi révolutionné le domaine spatial en introduisant la réutilisabilité des fusées.

Cet exploit, autrefois moqué, est devenu un standard d'innovation. Désormais SpaceX doit faire face à un nouveau concurrent qui embrasse également cette révolution : Rocket Lab. Rocket Lab, une ompagnie aérospatiale américaine d'origine néo-zélandaise, a réussi l'exploit de faire voler une fusée partiellement réutilisée, propulsée par un moteur ayant déjà volé une fois. Le lancement de la fusée Electron s'est déroulé depuis la péninsule de Mahia, en Nouvelle-Zélande.

Il fut une époque où l'idée de réutilisabilité de SpaceX suscitait des moqueries. Peter Beck, fondateur de Rocket Lab, n'avait d'ailleurs pas hésité à parier qu'il mangerait sa casquette si lui-même envisageait un jour cette réutilisabilité. Il dut tenir parole. L'histoire, racontée à travers une vidéo humoristique où Beck mange effectivement sa casquette après l'avoir mixée, montre à quel point le secteur spatial évolue rapidement.

Contrairement à SpaceX, la méthode de récupération de Rocket Lab diffère. Alors que les boosters de Falcon de SpaceX atterrissent verticalement, Rocket Lab avait envisagé de capturer son booster en descente sous parachute avec un hélicoptère. Toutefois, cette méthode s'est avérée trop complexe et dépendante des conditions météorologiques. Rocket Lab a donc décidé de se concentrer sur la récupération en mer, inspirée en partie par SpaceX.

Rocket Lab a prouvé, tout comme SpaceX en son temps, que la réutilisabilité est non seulement possible mais aussi bénéfique pour la rentabilité et l'efficacité des lancements spatiaux. Avec ce pas audacieux, Rocket Lab s'annonce comme un concurrent sérieux pour SpaceX, promettant une concurrence saine et stimulante pour les avancées futures dans le domaine spatial.