Le gouvernement chinois a rendu publique une découverte en lien avec les États-Unis et qui affecte l’armée chinoise. Il s’agit, en effet, d’une affaire d’espionnage où le mis en cause est un ressortissant chinois. Ce vendredi 11 août 2023, le ministère chinois de la Sécurité d’État, a fait savoir que ce dernier, âgé de 52 ans et nommé Zeng a échangé des informations sensibles sur l’armée chinoise avec un agent de la Central Intelligence Agency (CIA) en poste à l’ambassade des USA à Rome, en Italie. Il a par ailleurs précisé que Zeng était en Italie pour des études. C’est là qu’il a fait la rencontre d’un employé de la représentation diplomatique américaine du nom de Seth.

Une « énorme compensation » en échange

Le média d’État chinois CCTV a fait savoir qu’un accord d’espionnage pour le compte des États-Unis avait été signé entre les deux parties. Aussi, aurait-il reçu une formation, avant son retour en Chine, pour mener des activités d’espionnage dans le pays. Toujours d’après le média chinois, l’agent de la CIA est parvenu à convaincre Zeng de donner des informations sur l’armée chinoise en échange d’une « énorme compensation » et d’une aide. Cette dernière permettra à Zeng et sa famille d'émigrer aux États-Unis. CCTV a indiqué que l'homme était visé par des « mesures obligatoires », sans donner davantage de détails.

Notons que ces informations interviennent plusieurs mois après que les USA ont accusé la Chine d’espionnage, suite à l’affaire du « ballon chinois ». Pour rappel, les informations révélées par les autorités chinoises interviennent plusieurs semaines après la réaction de la Chine suite aux propos de Wiliam Burns, chef de la CIA. À l'en croire, les États-Unis ont réalisé des avancées considérables en ce qui concerne le renforcement de leur capacité de renseignement humain en Chine. Pékin n’avait pas manqué de réagir, d’autant plus qu’il s’agissait de Taïwan. Pour les autorités chinoises, l'île est incluse dans son territoire, et toute implication étrangère est considérée comme une ingérence dans ses affaires internes.