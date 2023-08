La course à l'influence en Afrique a pris une nouvelle tournure, avec la Chine qui s'affirme de plus en plus comme un acteur majeur dans le secteur des armements sur le continent. Alors que la Russie et la France ont historiquement joué un rôle de premier plan dans la fourniture d'armes aux pays africains, l'augmentation des activités de Norinco, le conglomérat de défense d'État chinois, révèle une ambition plus vaste de Beijing dans la région. Norinco ne se contente pas de vendre des armes selon South China Morning Post.

La société a montré un intérêt croissant à établir des centres de maintenance, de réparation et de révision pour les véhicules et équipements militaires en Afrique de l'Ouest. Avec des bureaux déjà établis au Nigeria, en Angola et en Afrique du Sud, l'ouverture d'une nouvelle installation à Dakar, Sénégal, et des projets pour le Mali et la Côte d'Ivoire, témoigne d'une stratégie d'expansion méthodique.

Concurrencer la France

Cependant, cette expansion ne se fait pas sans défis. Historiquement, la France a été un acteur dominant, en particulier dans ses anciennes colonies. Mais le retrait des forces françaises du Mali et du Burkina Faso, ainsi que l'antagonisme croissant envers Paris, ont ouvert la porte à de nouveaux acteurs. Simultanément, l'implication militaire de la Russie en Ukraine a contraint Moscou à réduire ses approvisionnements en armes vers l'Afrique, laissant un vide que la Chine semble prête à combler.

Les observateurs notent également un changement dans la nature des accords d'armement chinois en Afrique. Au-delà de la simple vente d'armes, ces accords conduisent souvent à des arrangements à long terme en matière de fourniture et de formation, renforçant ainsi la coopération sécuritaire entre les pays africains et l'Armée populaire de libération chinoise.

En somme, l'Afrique est devenue un terrain de jeu géopolitique majeur pour les puissances mondiales. Et alors que la Russie et la France revoient leurs stratégies, la Chine, avec ses ressources considérables et sa volonté stratégique, est en passe de devenir un partenaire de choix pour de nombreux pays africains en matière de défense.