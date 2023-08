Le cobalt est devenu un élément incontournable du monde moderne, jouant un rôle crucial dans la transition énergétique et l'innovation technologique. Essentiel dans la fabrication des batteries lithium-ion rechargeables, il est au cœur de la révolution des véhicules électriques (VE) qui promet de réduire notre dépendance aux combustibles fossiles. Outre ces véhicules, ces batteries alimentent une multitude d'appareils, allant des smartphones aux ordinateurs portables, soutenant ainsi notre mode de vie connecté. Le cobalt contribue également à la fabrication de superalliages résistants à la chaleur pour les turbines à gaz et les moteurs d'avion. Sans ce métal, de nombreux progrès et commodités de notre époque contemporaine ne seraient pas réalisables.

Sa pertinence dans l'ère technologique actuelle souligne l'importance de garantir une chaîne d'approvisionnement responsable et durable pour ce précieux minerai. Selon Cobalt institute, depuis des années, la République Démocratique du Congo (RDC) domine ce marché, ayant fourni 73% de la production mondiale en 2022. Toutefois, cette hégémonie risque de s'estomper. L'Institut du Cobalt a en effet prédit une baisse de la domination de la RDC à 57% d'ici 2030. Cette diminution s'explique par la montée en puissance de l'Indonésie dans le domaine de la production de cobalt.

L'Indonésie, qui a dépassé des pays producteurs établis comme l'Australie et les Philippines, représente désormais près de 5% de la production mondiale. Sa production a grimpé en flèche en 2022, passant de 2 700 tonnes en 2021 à près de 9 500 tonnes. L'industrie des VE est le plus grand consommateur de cobalt, représentant près de 40% de la demande totale. Avec l'expansion exponentielle du secteur des VE, la demande mondiale de cobalt est prévue pour doubler d'ici 2030. Cependant, cette augmentation de la demande coïncide avec divers défis. La chute des prix du cobalt, qui a diminué de près de 30% cette année, a fortement impacté la RDC.

De plus, l'avenir du cobalt pourrait être incertain en raison des efforts visant à réduire son utilisation dans les batteries, en partie à cause des préoccupations liées aux droits de l'homme associées à l'exploitation artisanale du cobalt en RDC. En dépit de ces défis et des efforts en cours pour substituer le cobalt dans les applications de batteries, le cobalt devrait rester une matière première cruciale pour l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement des batteries dans un avenir proche.

Liste des principaux producteurs de cobalt en 2022