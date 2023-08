WhatsApp innove une fois de plus en lançant une nouvelle fonctionnalité qui promet de révolutionner la manière dont nous interagissons au sein de l'application de messagerie. Les discussions de groupe vont désormais s'enrichir de chats vocaux, une évolution majeure dont les utilisateurs attendaient impatiemment l'annonce. C'est grâce au site spécialisé WABetaInfo, réputé pour son accès privilégié aux informations à venir sur WhatsApp, que cette nouveauté a été dévoilée au grand public. Cette nouvelle fonctionnalité, en cours de test depuis plusieurs mois, promet de changer la dynamique des conversations de groupe.

Contrairement aux appels vocaux classiques, les chats vocaux introduisent une expérience plus immersive et spontanée. Dans la version bêta 2.23.16.19 de WhatsApp, certains utilisateurs ont déjà eu la chance de découvrir cette fonctionnalité en avant-première. L'icône en forme d'onde, située en haut de l'écran lorsque la fonction est activée dans un groupe, devient le point d'accès à ce nouveau mode de communication. En appuyant sur cette icône, les utilisateurs sont instantanément connectés au salon de discussion vocal.

Cependant, contrairement aux appels vocaux traditionnels, aucun appel n'est lancé, évitant ainsi les sonneries intempestives et les interruptions incongrues. L'aspect différenciant des chats vocaux réside dans la discrétion. Plutôt que d'interrompre brusquement les membres du groupe avec une sonnerie, une notification silencieuse les informe qu'un chat vocal est en cours. Cette subtile notification permet aux membres de décider s'ils souhaitent rejoindre la conversation ou non, préservant ainsi leur expérience utilisateur.

Il est également intéressant de noter que, dans le souci de maintenir la sécurité des échanges, les chats vocaux bénéficient du même niveau de protection que les autres types de conversations sur WhatsApp. Grâce au chiffrement de bout en bout, les utilisateurs peuvent discuter en toute confiance, sachant que leurs échanges restent privés et sécurisés. Toutefois, il convient de préciser que cette fonctionnalité n'est pas encore disponible pour tous les utilisateurs. Actuellement réservée à la dernière version bêta de WhatsApp sous Android, les chats vocaux semblent être accessibles sous certaines conditions.

D'après les informations de WABetaInfo, ces chats vocaux pourraient être limités aux groupes comptant plus de 32 participants, ce qui pourrait être un moyen de maintenir une expérience fluide et gérable pour les utilisateurs. L'introduction des chats vocaux dans WhatsApp marque une étape importante dans l'évolution de l'application. Cette fonctionnalité offre une nouvelle manière de communiquer au sein des groupes, favorisant l'interaction naturelle et la spontanéité tout en préservant la discrétion des utilisateurs. Avec un chiffrement de bout en bout garantissant la sécurité des échanges, les chats vocaux devraient rapidement devenir une composante essentielle des discussions de groupe sur WhatsApp.