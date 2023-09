Les hostilités du 50ème Championnat du monde de pétanque ont été lancées le samedi 09 septembre 2023 sur la place de l’Amazone de Cotonou par le ministre des sports, Oswald Homéky en présence des délégations d’une quarantaine de pays participant à la compétition et des invités des marques. « Les actes ont déjà fait leur preuve et les discours n’ont plus leur raison d’être ». « Voici ce que le Bénin de Patrice Talon est capable de faire en quatre mois. Transformer une place marécageuse en un boulodrome magnifique à ciel ouvert. Nous sommes fiers d’avoir rassemblé ici au Bénin tout ce beau monde, toutes ces grandes nations de Pétanque» a lâché le ministre des sports.

Pour le président de la Fédération Internationale de Pétanque et Jeu Provincial Claude Azéma, en 20 années de compétition, c’est la première fois, qu'il voit « des infrastructures réalisées dans un délai aussi court et d’une qualité exceptionnelle ». Pour lui, « cela dénote que tout se passera bien ici au Bénin ». Le président de la Confédération africaine de sports boules (CASB) ,Idrissou Ibrahima de déclarer que c’est véritablement un jour exceptionnel pour lui « de participer à cette cérémonie officielle d’ouverture de la 50è édition du championnat du monde de pétanque sur la terre libre et hospitalière : La terre de Behanzin, Kaba, Bio-Guera et des Amazones ».



Pour la compétition proprement dite, en tête-à-tête dames, au premier tour, la Béninoise Odile Zonlon a été battue par la Burkinabè Florence Kanzie, 7-8. La Béninoise Mylène Zonon a perdu devant la Tunisienne Mouna Beji 10-13. Au deuxième tour, les deux Amazones du Bénin se sont relancées. Odile Zonlon s’est imposée à Awa Bourko, 13-3 et Mylène Zonon a pris le dessus sur la Malienne Aminata Diakité, 13-3. Au niveau des doublettes mixtes, le Bénin a gagné l’Algérie, 13-3. La véritable sensation de cette première journée de compétition du côté béninois est venue de la rencontre de la doublette mixte qui a opposé la doublette béninoise formée par Laimath Sambo et Marcel Gbetable à celle Algérienne.

Elle a remporté cette rencontre par 13 à 10 sous les regards du président de la République, Patrice Talon. Quant à la deuxième doublette mixte béninoise formée par Abirath Soumaïla et Emmanuel Agonkan, elle s’est inclinée face à celle du Burkina Faso par 4-13. Il faut signaler qu'à l'issue de la 2ème journée de la compétition, le Bénin est qualifié pour les 8èmes de finale dans toutes les catégories. Ces phases éliminatoires démarrent dans la matinée de ce lundi 11 septembre 2023.



Les résultats du Bénin de la première journée

Tête-à-tête Dames

Bénin 08-13 Tunisie

Bénin 07-08 Burkina Faso

Bénin 13-03 Sénégal

Bénin 13-03 Mali



Tête-à-tête Messieurs

Bénin 13-03 Turquie

Bénin 13-08 Sénégal



Doublettes Messieurs

Bénin 13-02 Slovaquie

Bénin 07-13 Thaïlande

Bénin 13-09 Espagne

Bénin 13-00 Ecosse



Doublettes Dames

Bénin 13-03 République Tchèque

Bénin 06-09 Algérie



Doubles Mixtes

Bénin 13-10 Algérie

Bénin 04-13 Burkina Faso

Voici le tableau des résultats enregistrés par le Bénin lors de la deuxième journée



Doublettes Dames

BÉNIN 13-03 BURKINA-FASO

BÉNIN 13-07 HONGRIE

BÉNIN 13-06 ESTONIE

BÉNIN 11-12 TOGO

Doublettes Hommes

BÉNIN 13-07 ALLEMAGNE

BÉNIN 13-09 TOGO

BÉNIN 13-08 MAROC

BÉNIN 13-07 DJIBOUTI

Doublettes Mixtes

BÉNIN 13-02 UKRAINE

BÉNIN 13-01 ESPAGNE

BÉNIN 04-13 FRANCE

BÉNIN 09-10 USA

Tête-à-tête Messieurs

BÉNIN 10-13 FRANCE

BÉNIN 05-13 THAÏLANDE

BÉNIN 12-11 DJIBOUTI

BÉNIN 13-02 BURKINA-FASO



Doubles Mixtes

BÉNIN 13-03 ALLEMAGNE

BÉNIN 13-02 BURKINA-FASO



Tête-à-tête Dames

BÉNIN 13-11 LIBAN

BÉNIN 13-05 ESTONIE