La finale de la Coupe des nations de la 50ème édition du Championnat du monde de pétanque qui a opposé ce dimanche 17 septembre 2023 à l’esplanade de l’Amazone de Cotonou, la Côte d’Ivoire au Bénin, a tourné à l’avantage des Ivoiriens. Ils ont battu les Béninois par un score de 13-03. La Côte d’Ivoire est donc sacrée championne du monde de la Coupe des Nations. Elle vient de détrôner le Bénin qui était le détenteur de ce titre dans cette catégorie. L’équipe béninoise composée respectivement de Marcel Gbétablé, Marcel Bio, Emmanuel Agonkan et Moustain Adéniyi n’a pas pu réaliser son rêve, celui de conserver le titre de la Coupe des Nations.

Il faut signaler que l'édition de cette année a réuni les équipes les moins classées qui ont échoué lors de la première phase de la Coupe du monde de pétanque dans la catégorie des triplettes. Par contre dans les autres finales, la Thaïlande a été sacrée championne en tête-à-tête hommes, en doublette femmes et en triplette hommes, la Tunisie en tête-à-tête femmes, la France en doublettes hommes et en tirs de précision et enfin le Bénin en doublettes mixtes.

LE TABLEAU DES MÉDAILLES D'OR

A) Tête-à-tête Hommes

THAÏLANDE

B) Tête-à-tête Femmes

TUNISIE

C) Doublettes Femmes

THAÏLANDE

D) Doublettes Hommes

FRANCE

E) Doublettes Mixtes

BÉNIN

F) Triplettes Hommes

THAÏLANDE

G) Tir de précision

FRANCE

H) Coupe des Nations

CÔTE D'IVOIRE