Après le sacre du Bénin en doublette mixte , c'est le tour de la paire Marcel Bio et Marcel Gbétablé d'être sacrée vice-championne de la 50ème édition de la Coupe du monde de pétanque en doublette homme . La paire Marcel Bio et Marcel Gbétablé a été battue ce mardi 12 septembre 2023 sur l'esplanade de l' Amazone de Cotonou en finale de doublette masculine par la paire française composée de Christophe Sarrio et Dylan Rocher par le score de 13 points à 8.

Il faut signaler que les Béninois étaient pourtant bien rentrés dans la compétition. Les Guépards ont remporté la première mène (3-0) avant de perdre les deux suivantes. A la 7e mène, le tableau d'affichage pointait 10 pour la France et 4 pour le Bénin. Ils ont pu réduire le score en engrangeant 4 points dans une mène . Revenue à 10 -8 , Marcel Bio et Marcel Gbétablé ont vu leur médaille d'Or s'envoler avec la précision de Dylan Rocher.