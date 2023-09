Le hall des arts, culture et loisirs de Cotonou a abrité hier jeudi 7 septembre 2023, l'ouverture de l'édition 2023 des internationaux de Badminton. Ladite compétition selon les dirigeants a une signification particulière car, elle va permettre au Bénin de décrocher son ticket pour les jeux olympiques de Paris. Au total 15 pays sont annoncés pour participer à cette 6e édition des Internationaux de Badminton à Cotonou.

Il s'agit de l'Afrique du Sud, du Burkina Faso, de la Côte-dIvoire, de l'Egypte, de la Hongrie, de l'Inde, de la Jordanie, du Nigéria, du Togo, de l'Ouganda, des Usa, de la Zambie, du Sri-Lanka et des Maldives. Pour les dirigeants , cette compétition qu'organise le Bénin est d'une valeur indicible. «Nous accueillons une grande compétition qui est sur la liste des échéances qualificatives pour les JO de Paris 2024. Les meilleures performances seront donc de lOr», a déclaré Aubin Assogba, président de la Fédération béninoise de Badminton (FBBa) qui, à travers la tenue de ce rendez-vous, respecte ses engagements au plan national et international. Il permet ainsi à l'instance d'imprimer son rythme pour le développement de la discipline au Bénin.

Il faut aussi rappeler que ce rendez-vous du Bénin lui permettra de s'ouvrir à d'autres compétitions internationales en cas de belle présentation. Juste après les Internationaux de Badminton séniors, le Bénin va abriter deux autres compétitions internationales, annonce Aubin Assogba. Il s'agit des Internationaux de Badminton Juniors qui auront lieu, toujours au Hall de Cotonou. Et ce sera du lundi 11 au mercredi 13 septembre 2023.A cette compétition, six pays sont attendus. Outre le Bénin, il y aura le Burkina Faso, la Côte-dIvoire, l'Egypte, le Nigéria et le Togo. Il y aura ainsi, des matchs en simples hommes, simples dames, doubles hommes, doubles dames et mixtes. Plusieurs badistes béninois prendront part aussi à ces compétitions internationales dont l'objectif est de gagner plus de médailles.