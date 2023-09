Les acteurs du système éducatif du Bénin se sont rassemblés du 28 août au 30 août 2023 à Cotonou afin de réfléchir sur les grandes options pour l'opérationnalisation du cadre de référence défini relativement au contrôle de la qualité dans les enseignements primaire et secondaire. Lancé par la vice-présidente de la République, Mariam Chabi Talata, cet atelier est une initiative du Conseil National de l'Éducation (CNE).

Promouvoir une éducation de qualité et une bonne formation technique et professionnelle au Bénin figurent parmi les priorités du gouvernement. Ainsi, du 28 août au 30 août s'est déroulé l'atelier méthodologique de la réforme sur la qualité et le contrôle de la qualité dans les enseignements primaire et secondaire général. Environ 180 participants et experts se sont rassemblés pour cette activité.

Le ministre Salimane Karimou, chef de file des ministres en charge de l'éducation au Bénin s'est réjoui de l'issue de l'atelier. « Nous sommes à une étape fondamentale, mais cette étape est le commencement de nouvelles autres. Merci à tous. Nous n'allons pas dormir sur nos lauriers », a-t-il déclaré. Cet atelier méthodologique marque la fin de la première feuille de route et annonce le démarrage d'autres chantiers devant conduire à la formulation complète de la réforme sur la qualité et le contrôle de la qualité dans les enseignements primaire et secondaire général a notifié le président du comité d'appui à l'organisation, Christian Adékou. Les ministres des trois ordres de l'enseignement ont marqué leur présence à cet atelier.