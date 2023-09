Un homme se faisant passer pour un faux magistrat fait la une de la presse béninoise. Le mis en cause avait, en effet, été arrêté à Bohicon après avoir été signalé aux autorités. Selon plusieurs témoins, l’homme se présentait à plusieurs familles de prisonniers en tant qu’avocat, pour leur proposer ses services qu’il facturait à huit cent mille francs CFA. Cela, avec, la plupart du temps, un acompte payé sur le champ. Le mis en cause a finalement été interpellé après avoir fait l’objet de plusieurs plaintes formulées par certaines de ses victimes. L’affaire avait été soumise aux autorités compétentes, aboutissant au placement sous mandat de dépôt de l’homme le mardi 26 septembre 2023.

Sa victime lui avait versé 700.000 Fcfa

Le mis en cause sera, par ailleurs, jugé le 09 octobre 2023. Il est accusé d’extorsion de fonds, d’escroquerie et usurpation de titre. Notons que ce n’est pas la première fois qu’une telle personne est interpellée, au Bénin, par les autorités. L’année dernière, un homme s’était fait passer pour un proche de, METONOU Elonm Mario Pierre-Cécil, procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). Sa victime lui avait versé 700.000 Fcfa pour libérer son fils arrêté, mais au lieu d'être relâché, l'enfant été plutôt condamné. Le prisonnier était un cybercriminel. Le faux proche du procureur de la République avait promis à la mère de ce dernier de le faire libérer sans condamnation.

La police était parvenue à mettre la main sur lui au cours du mois de mai 2022. À la fin de son procès, le mardi 21 juin 2022, la Criet lui a infligé une peine de 5 ans de prison plus une amende de 2 millions de Fcfa pour usurpation de titre et escroquerie. Quant à son comparse, il s'est vu infliger une peine de 5 ans de prison dont 3 fermes. Il devra également s'acquitter d'une amende de 1 million de FCFA. Il faut dire qu'en avril 2022, un faux procureur avait déjà été arrêté par la police. Il s'agit d'un secrétaire au Parquet qui se faisait passer pour un magistrat dans le but d'escroquer les usagers du tribunal de Cotonou. Il avait été placé sous mandat de dépôt par le procureur spécial près de la Criet pour « abus de fonction ».