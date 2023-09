La Libye a été frappée de plein fouet il ya quelques jours par la tempête Daniel. La ville de Derna a payé le plus lourd tribut suite à la survenue de cette catastrophe naturelle. Selon les chiffres avancés par le Croissant-Rouge libyen, les inondations ont fait 11 300 morts et 10 100 disparus dans la seule ville de Derna. Les dégâts causés par cette catastrophe naturelle ont choqué la communauté internationale. Nul doute que Derna fait face à la pire crise de son histoire. Les autorités locales sont dépassées par l’immensité de l’urgence et les différentes ONG font de leur mieux pour aider le maximum de personnes.

Une grande partie de la ville a été rasée par la tempête Daniel et il faudra enclencher plusieurs mécanismes pour la phase de reconstruction. Tout récemment, les autorités libyennes ont annoncé leur intention, d’organiser le 10 octobre prochain une conférence internationale pour la reconstruction de Derna. La Chine a d’ores et déjà notifié qu’elle est prête à participer activement à la reconstruction de la ville sinistrée. Depuis la chute de Mouammar Kadhafi en 2011, la Libye est confrontée à d’incessants troubles politiques qui ont partitionné le pays.

D’un côté il ya le gouvernement central basé à Tripoli reconnu par la communauté internationale et de l’autre il ya le gouvernement de l’Est libyen qui n’est pas reconnu par une large partie de la communauté internationale. Pour la gestion de la catastrophe de Derna, ce sont les autorités de l’Est du pays qui sont à la manœuvre. La Chine semble ne pas prendre en compte la spécificité politique de la Libye et veut apporter son aide pour permettre aux populations de se réinstaller. L’empire du Milieu est une référence absolue dans le domaine de la construction et des infrastructures.

Nul doute que l’expertise de la deuxième puissance mondiale sera d’un grand soutien dans le processus de reconstruction de Derna. Mohamad Hamad, le ministre des infrastructures du gouvernement basé à l’Est libyen a signifié qu’un accord a été établi avec la Chine pour favoriser la reconstruction de la ville libyenne. "Nous sommes conscients que la Chine constitue aujourd’hui la puissance effective qui pourrait construire des infrastructures, des routes et des ponts en très peu de temps. Nous savons que la Chine possède une grande masse financière. Ils sont prêts à reconstruire l’infrastructure à Derna. En réalité, c’est une information exclusive que personne ne connaît sauf mon ministère et les parties concernées par l’accord. J’ai l’accord pour inaugurer la reconstruction de la zone sinistrée en partenariat avec la Chine" a livré Mohamad Hamad.