Le président russe Vladimir Poutine a profité d’une rencontre qu’il a eue avec des adolescents à l'occasion de la rentrée des classes pour se prononcer sur les dernières déclarations de l’ancien président français Nicolas Sarkozy sur l’avenir de l’humanité. Il y a quelques semaines, alors qu’il avait accordé une interview au Figaro, l’homme politique français avait fait savoir que d'ici à 2050 la population du continent africain passera de 1,3 à 2,5 milliards d’habitants, dont la moitié aura moins de 20 ans.

« Récemment, l'ancien Président français Nicolas Sarkozy a publié un article dans lequel il parle de l'évolution future du monde. Je suis largement d'accord avec lui. Il dit que d'ici à 2050, l'Afrique comptera déjà 2,5 milliards d'habitants, et Europe seulement 450 ou 430 [millions, ndlr]. Et qu'en est-il de l'Asie? La Chine compte un milliard et demi d'habitants, l'Inde en compte un milliard et demi, l'Indonésie en compte déjà 300 millions », a déclaré l’homme fort du Kremlin sur les estimations de Nicolas Sarkozy.

Pour le président russe, ce sont des processus assez objectifs qui ne sont liés à aucun destin politique. Il rappelle que sont pays accorde une attention assez particulière à ses pays asiatiques depuis des lustres. « Nous le faisons naturellement, car compte tenu du rythme de développement de l'Asie et des pays asiatiques, le centre de la vie économique et le centre de la vie politique se déplaceront progressivement vers ces régions. C'est un processus absolument objectif et inévitable », a poursuivi le président Vladimir Poutine.

Rappelons qu’au cours de ces derniers moins, la Chine et la Russie se sont davantage rapprochées et ont renforcé leur coopération. Le président chinois Xi Jinping a effectué récemment une visite d’État en Russie. Ce fut l’occasion pour l’homme fort de Pékin de réaffirmer son soutien indéfectible à la Russie sur les affaires relevant des « intérêts fondamentaux ».