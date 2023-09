L'Afrique est un continent aux ressources souterraines extrêmement diversifiées, allant des minéraux précieux comme les diamants et l'or aux métaux industriels comme le cobalt et le platine. Ces trésors naturels jouent un rôle majeur dans l'économie mondiale et offrent d'énormes opportunités de développement pour les pays africains. L'Algérie, pays riche en hydrocarbures, met le pied sur l'accélérateur pour améliorer sa production et ses exportations de pétrole et de gaz. Sous l'égide de Sonatrach, l'entreprise publique de pétrole et de gaz, le pays a lancé un ambitieux projet de Sismique 3D.

Cette technologie de pointe servira à cartographier en haute résolution les gisements existants et potentiels, notamment dans les champs de Hassi Messaoud et de Hassi Bahamou. L'objectif ? Une meilleure compréhension des réserves et la possibilité de déployer des modèles de production plus efficaces grâce au numérique.

Les Technologies au Service de l'Hydrocarbure

Grâce à l'adoption de technologies avancées, le projet aspire à augmenter les réserves d'hydrocarbures du pays de manière significative. En s'appuyant sur des techniques numériques de pointe, Sonatrach prévoit d'améliorer les taux de récupération des réserves à un niveau supérieur à 30%. Ce n'est pas seulement une initiative pour maintenir la production actuelle, mais un plan stratégique visant à accroître substantiellement la production future.

Le contexte géopolitique ajoute une couche de complexité mais aussi d'opportunité. Suite au conflit en Ukraine, l'Europe cherche à diversifier ses sources d'énergie, réduisant ainsi sa dépendance aux hydrocarbures russes. L'Algérie se trouve dans une position unique pour répondre à cette demande croissante. Cela intervient alors que le pays avait déjà mis en œuvre des plans pour augmenter sa production, qui avait été limitée par le manque d'investissements étrangers dans le passé.

Politique et Investissements

Les autorités algériennes sont pleinement conscientes des enjeux. Une nouvelle loi sur les hydrocarbures a été adoptée fin 2019 pour encourager les investissements étrangers. De plus, 39 milliards de dollars ont été annoncés pour être investis sur quatre ans dans le secteur. Les contrats signés avec plusieurs compagnies internationales, d'une valeur totale de 6 milliards de dollars, visent notamment à augmenter les exportations de gaz vers l'Italie et d'autres marchés européens.

Il est indéniable que la tendance mondiale s'oriente vers une transition énergétique vers des sources plus durables. Toutefois, l'Algérie et Sonatrach maintiennent une vision claire de la pertinence des énergies fossiles dans le mix énergétique mondial, au moins à court et moyen terme. Malgré des investissements croissants dans les énergies renouvelables comme le photovoltaïque et l'hydrogène vert, le pétrole et le gaz restent au cœur de la stratégie énergétique algérienne.

Ainsi, tout en prenant des mesures pour une diversification énergétique, l'Algérie mise résolument sur ses réserves d'hydrocarbures pour répondre aux besoins mondiaux en énergie et maintenir son rôle en tant qu'acteur clé sur la scène énergétique mondiale.