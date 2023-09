Depuis la révolution industrielle, le pétrole est devenu une source d'énergie clé, influençant la croissance économique et la géopolitique. Au-delà de l'énergie, il est utilisé dans les plastiques, les produits chimiques et certains médicaments. Sa prévalence a consolidé son importance dans les affaires mondiales. Malgré les avancées vers des énergies plus propres face au changement climatique, le pétrole reste prédominant. La transition vers d'autres sources est un processus lent, avec des défis multiples. Ainsi, le pétrole demeure essentiel, notamment pour le transport et certains secteurs industriels.

L'Afrique est dotée d'abondantes réserves de pétrole brut, rendant le continent crucial pour l'approvisionnement énergétique mondial. La découverte continue de nouveaux gisements renforce son rôle dans la dynamique pétrolière internationale. De plus, les investissements et partenariats stratégiques étrangers visent souvent à exploiter ces ressources, ancrant l'Afrique comme un acteur central de la production pétrolière. Voici les 5 plus grands producteurs de pétrole sur le continent africain.

Libye, la première de la classe

Selon le récent classement publié par Trading Economics, la Libye s'impose comme le plus grand producteur de pétrole en Afrique. Avec une production de 1.173.000 barils par jour en juillet 2023, le pays se hisse également à la 15e place au niveau international. Cette position privilégiée confirme la puissance pétrolière de la Libye sur le continent africain et au-delà.

L'Angola et le Nigeria, des géants en compétition

Juste derrière la Libye, l'Angola et le Nigeria se positionnent comme les deuxième et troisième plus grands producteurs de pétrole en Afrique. L'Angola a réussi à produire 1.149.000 barils par jour, tandis que le Nigeria n'est pas loin derrière avec une production de 1.081.000 barils par jour. Sur le plan mondial, ces deux pays occupent respectivement les 16e et 17e rangs, montrant qu'ils sont des acteurs clés sur la scène pétrolière globale.

L'Algérie: le quatrième pionnier africain

Avec une production de 955.000 barils par jour en juillet 2023, l'Algérie se situe en quatrième place du classement africain. Ce chiffre lui permet également de figurer à la 19e place sur le plan mondial. Bien que légèrement en retrait par rapport aux trois géants précédemment cités, l'Algérie demeure un acteur influent dans la dynamique pétrolière du continent.

L'Égypte complète le top 5

L'Égypte clôture cette liste des cinq plus grands producteurs de pétrole en Afrique. En mai 2023, le pays a produit 565.000 barils par jour, ce qui le place à la 27e position au niveau mondial. Même si la production égyptienne est nettement inférieure à celle des quatre autres pays du top 5, elle reste significative dans le contexte africain.

Ce classement, qui prend en compte les données de mai, juin ou juillet 2023, souligne l'importance des pays africains dans le domaine de la production pétrolière. Bien qu'ils soient à divers degrés de production, ces cinq pays — la Libye, l'Angola, le Nigeria, l'Algérie et l'Égypte — démontrent le potentiel et l'influence du continent africain sur le marché mondial du pétrole.