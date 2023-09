Une semaine pour se rappeler de la grande histoire de la fondation de Xogbonu avec tous les mouvements de lutte qui ont favorisé ce nom qui a connu de modification depuis lors jusqu'à ce jour. Plus de trois siècles après, Tê Agbanlin, une dénomination caractérisée par une histoire dense, sera célébrée à titre posthume. Un menu riche en couleurs et surtout, un tableau purement culturel.

Porto-Novo va vibrer aux sons des descendants de son père fondateur. Pour l'histoire, favorisée par l'éclatement de la guerre d'Adja Tado, Tê Agbanlin dans son périple, descendit à Xogbonu, actuel Porto-Novo. Il y mena plusieurs luttes d'expansion et le fit agrandir. Successeur de Dê Yakpon et père de cinq enfants, Tê Agbanlin est issu de la dynastie des Agasuvi.

Tous les couvents des différentes divinités traditionnelles de Porto-Novo seront ouverts pour honorer la mémoire de l'illustre roi. Cette célébration compte tenu de sa richesse culturelle et son expansion, plusieurs autres contrées du Bénin et plusieurs personnalités sont attendues. Elle vient d'ailleurs à point nommé car, le gouvernement du Bénin depuis son avènement suprême, s'est assigné comme objectif de faire du Bénin, une destination de premier choix à travers sa richesse culturelle et touristique. Prévue à partir du 31 août, cette fête prendra fin le 3 Septembre prochain.