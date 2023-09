Le prince héritier saoudien, Mohammed ben Salmane, répond à la controverse croissante liée à l'accusation de "sportswashing", une pratique consistant à utiliser le sport pour améliorer l'image internationale d'un pays, en particulier lorsqu'il est critiqué pour des questions de droits de l'homme. Dans une récente déclaration à Fox News, le prince héritier a affirmé qu'il se souciait peu de ces allégations et qu'il continuerait à financer le sport si cela contribuait à augmenter le produit intérieur brut (PIB) du pays.

L'Arabie saoudite a investi massivement dans diverses disciplines sportives ces dernières années, notamment le football, le golf, la Formule 1, la boxe et le tennis. Ces investissements ont été effectués par le biais du Fonds de richesse publique du pays (FIP), présidé par le prince héritier lui-même. Depuis son accession au pouvoir en 2015, Mohammed ben Salmane dit MBS a exercé une influence considérable sur la direction du royaume, devenant de facto le leader du pays. Cependant, ces investissements sportifs ne sont pas sans controverse.

De nombreuses voix critiques accusent l'Arabie saoudite d'utiliser ces fonds pour tenter de masquer les critiques internationales concernant son bilan en matière de droits de l'homme. Le royaume a été critiqué pour ses pratiques en matière de droits de l'homme, notamment en ce qui concerne la répression de la liberté d'expression et les violations présumées des droits fondamentaux. En réponse à ces accusations, l'Arabie saoudite nie catégoriquement toute violation des droits de l'homme et affirme que ses actions visent à protéger sa sécurité nationale conformément à ses lois en vigueur.

Le prince héritier lui-même a fait preuve de peu de préoccupation pour les allégations de "sportswashing", affirmant que si cela peut contribuer à augmenter le PIB du pays de 1%, il continuera à le faire. Il a même exprimé l'ambition de viser une croissance de 1,5% supplémentaire grâce à ces investissements sportifs. Il convient de noter que le Fonds de richesse publique (PIF) de l'Arabie saoudite détient une participation majoritaire de 80% dans le club de football de Premier League, Newcastle United, ce qui a suscité des débats et des critiques supplémentaires.

De plus, le PIF a investi dans LIV Golf, une initiative qui a recruté des joueurs de haut niveau du PGA Tour et du DP World Tour européen, et qui a annoncé un accord de fusion visant à former une entité commerciale unifiée. La question du "sportswashing" et des investissements sportifs de l'Arabie saoudite reste donc un sujet brûlant, suscitant des débats sur la manière dont le sport peut être utilisé pour influencer l'image d'un pays sur la scène internationale, tout en soulevant des questions persistantes sur les droits de l'homme et la politique étrangère du royaume.