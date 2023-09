Un mariage joyeux tourne au drame en Irak, laissant derrière lui un lourd bilan de morts et de blessés. Dans le nord de l'Irak, une somptueuse salle de réception a été le théâtre d'un incendie tragique lors d'un mariage qui s'est transformé en cauchemar. Au moins 100 personnes ont perdu la vie, et 150 autres ont été grièvement blessées, selon les autorités locales. La petite bourgade chrétienne de Qaraqosh, également connue sous le nom de Hamdaniyah, a été le lieu de ce drame inimaginable.

La soirée de noces, qui aurait dû être un moment de célébration et de joie, s'est transformée en une tragédie dévastatrice. Les flammes ont rapidement englouti la salle de réception, où plusieurs centaines d'invités étaient rassemblés pour célébrer l'amour et l'union de deux âmes. Selon les premières constatations des secours, l'incendie aurait été déclenché par des feux d'artifice et des matériaux de construction hautement inflammables. Ces éléments ont contribué à la propagation rapide des flammes, piégeant de nombreuses personnes à l'intérieur de la salle.

L'horreur de la situation a poussé les invités à tenter de fuir en toute hâte, provoquant des bousculades et des scènes chaotiques. Le bilan humain de cette tragédie est alarmant. Les autorités sanitaires de la province de Ninive, où se trouve Qaraqosh, ont confirmé la perte de 100 vies, tandis que plus de 150 personnes ont été blessées, principalement par des brûlures et des problèmes d'asphyxie. La ville a été plongée dans le deuil, et les familles des victimes se sont rassemblées à l'hôpital, où plusieurs ambulances ont transporté les blessés dans l'espoir de leur sauver la vie.

Le Croissant rouge irakien, de son côté, a évoqué un bilan encore plus lourd, avec plus de 450 personnes touchées, sans donner de chiffre précis sur le nombre de victimes décédées. L'ampleur de cette tragédie est déchirante, et le pays tout entier est sous le choc face à cette perte de vies humaines. Le mariage qui aurait dû être un moment de bonheur et d'allégresse s'est transformé en une nuit de cauchemar.