Le rédacteur en chef de la Fondation pour le journalisme d'investigation ( FJI) Damilola Ayeni a été arrêté il y a quelques semaines à Tanguiéta dans le parc Pendjari après avoir filmé certaines images. Il était au Bénin pour finaliser une investigation sur la cause de la mort d’éléphants au Nigéria. Ce dernier a été libéré après avoir subi des interrogatoires de la part des forces de l'ordre et de la justice béninoise.

Reçu par l'ambassadeur du Nigeria près le Bénin, le journaliste nigérian Damilola Ayeni a, à la sortie de son audience avec le diplomate, donné plus de détails sur son arrêtation et le sentriment qu'on a lorsqu'une personne est liberté. Pour le redacteur en chef de la Fondation pour le journalisme d' investigation, il ne voit pas «le lien entre prendre des images et le terrorisme ». Il a laissé entendre quand même que cela « fait du bien de recouvrer sa liberté» et qu'il «ne pense qu’à rentrer au Nigéria».

Libre de ses mouvements puis rentré dans son pays depuis le samedi 09 septembre 2023, Damilola Ayeni a déclaré avant son départ du Bénin qu'il a tiré beaucoup de leçons durant cette difficile expérience qu'il a vécu. Il faut préciser que les téléphones de ce journaliste nigérian sont confisqués par la police judiciaire pour des investigations. Soulignons que dans cette affaire, c'est les questions liées aux conditions de son entrée sur le territoire béninois ont été évoquées par la police selon nos recoupements d'informations.