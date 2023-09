Le mardi 26 septembre 2023, Canal+Bénin a offert aux enfants du centre d'accueil et de formation Maman Marguerite, plus de 100 sacs à dos issus de la transformation de ses bâches publicitaires. Il s'agit d'une initiative inédite dont l'objectif est d'une part de promouvoir les innovations écologiques et d'autre part, de soutenir les orphelinats et centres d'accueil. Après avoir installé une salle télévisée au centre d'accueil et de formation Maman Marguerite, à travers le projet Orphée, Canal+Bénin a une fois encore honoré les enfants de ce centre en leur offrant des sacs à dos.

En effet, chaque année, des bâches publicitaires en plastiques et autres composants sont produites à des fins promotionnelles et événementielles. Cependant, la plupart de ces matériaux finissent par devenir des déchets, contribuant ainsi à la pollution environnementale. C'est dans le souci de préservation de l'environnement que Canal+ a choisi de donner une seconde vie aux bâches publicitaires. Cette initiative combine la durabilité environnementale et l'aide aux orphelinats ainsi qu'aux centres d'accueil à travers le Bénin. CANAL+ BENIN a effectué ce mardi la distribution de 150 sacs d'écoles recyclés, réalisés à base de bâches publicitaires , collectées dans les secteurs d'opérations de l'entreprise au Bénin.

Une action collective impliquant ses employés, ses partenaires commerciaux et environnementaux tels que l'ONG Tamaee ( Terre Air Mer Actions Enfance Environnement). Grâce à un processus de transformation astucieux et respectueux de la chaine de production, ces matériaux sont convertis en sacs à dos fonctionnels, résistants et écologiques par une équipe de jeunes femmes et hommes, déscolarisés, en formation, exerçant les métiers de la couture et sensible aux projets écologiques. Un nombre total de 300 sacs à dos seront ensuite distribués à des orphelinats et à des centres d'accueil, soutenant ainsi les enfants et les personnes dans le besoin. Cette étroite collaboration avec l'ONG Tamaee permet de mettre en place un dispositif favorisant l'autonomie des jeunes formés, la réalisation d'actions caritatives, l'assainissement d'espaces publics, et la fourniture de matériels scolaires directement aux enfants et aux personnes vulnérables.

Adjokè Pinabel, présidente de l'ONG Tamaee s'est réjouie du fait que son équipe ait réussi à assurer la protection de l'environnement en recyclant les bâches publicitaires de Canal+ pour réaliser des sacs étanches de qualité durable pour les enfants. ‹‹ Vous êtes la jeunesse de demain. Vous êtes l'avenir du Bénin. Je suis convaincue que chacun de vous a en lui un talent. C'est notre petite contribution à votre évolution cette année. Nous comptons sur vous ››, a déclaré Yacine Alao, directrice générale de Canal+Bénin.

Le Père José Luis De La Fuente, directeur du Centre d'Accueil et de Formation Maman Marguerite a trouvé que ce nouveau geste de Canal+ vient à point nommé en cette période de la reprise des classes. ‹‹ Les enfants viennent sans matériels scolaires. Alors c'est une œuvre extraordinaire ce que vient de faire Canal+ ››, a-t-il dit. ‹‹ Une fois encore, nous venons de recevoir de vous des sacs pour bien garder et protéger nos fournitures. Nous vous promettons de bien travailler afin de mériter d'autres soutiens et appuis de votre part. Qui donne aux enfants donne à Dieu dit-on. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour votre aide et votre soutien ››, a déclaré le porte-parole des bénéficiaires.

Le projet Orphée ‹‹ le sourire plein ma tête ›› de Canal+, mis en œuvre depuis 3 ans propose un dispositif spécifique afin que tous les orphelinats et établissements jeunes publics ou privés agréés puissent bénéficier d'une offre à un bouquet des chaînes éducatives pour les plus jeunes. En plus de l'apprentissage télévisuel, les constructions, les rénovations de salle et les dons de kits scolaires meublent la liste des actions menées à travers les différentes filiales de Canal+ et témoignent de son investissement social. Le centre d'accueil et de formation Maman Marguerite a rejoint la liste de 5 autres orphelinats et établissements que sont Terres Rouges, Messagers de la paix, Orphelinat Racham, orphelinat Saint Gérard Maielo et Foyer Don Bosco Tokpota.

Lesquels centres ont bénéficié de l'équipement et l'installation du matériel nécessaire à la réception des offres Canal+ ( télévisions, paraboles, décodeurs et autres accessoires) et de l'aménagement d'espaces chaleureux. Au centre d'accueil et de formation Maman Marguerite, les enfants de la rue, vulnérables et déscolarisés, âgés dès 10 ans bénéficient d'un accompagnement scolaire via un programme accéléré PCA ( Programme de Cours Accélérés), des jeunes filles et garçons sont inclus dans des programmes d'apprentissage de couture, de vitrerie aluminium et revêtement Alucobond.

La nouvelle visite de Canal+ à ce centre d'accueil matérialise son engagement pour une éducation accessible jumelée à une sensibilisation portée sur les enjeux environnementaux, de plus en plus pressants. Canal+ trouve nécessaires les démarches éco-responsables favorables à la préservation de l'habitat. Ainsi il s'y investit grâce à des projets tels que le CANAL+ CLEAN MOB. Une action de ramassage de déchets, en synergies avec 21 filiales du groupe, qui vise à l'assainissement d'un espace, d'un quartier ou d'une plage avec les employés, et conjointement en 2023 avec l'activiste environnemental Anas SEKO.

A propos de Canal+ au Bénin

Les offres de télévision de CANAL+ sont présentes au Bénin depuis 1991 soit depuis plus de 30 ans via la présence de la société partenaire EIT. Cette dernière rachetée par CANAL+ Bénin, devenu la 9e filiale de CANAL+ AFRIQUE après la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Cameroun, Madagascar, la République Démocratique du Congo, le Burkina Faso, le Gabon et le Congo. CANAL+ Bénin est présent sur le territoire béninois à travers ll CANAL+ Stores et l 200 points de vente répartis à travers tout le pays. En tant qu'entreprise citoyenne, CANAL+ Bénin s'investit dans 3 domaines clés, en lien avec son cœur de métiers et les valeurs qu'elle défend : l'audiovisuel et le cinéma, le sport et la formation des jeunes.

A propos de CANAL+ IMPACT

CANAL+ IMPACT est le programme solidaire de CANAL+ en Afrique regroupant l'ensemble des actions engagées autour d'une mission clé: partager les savoirs pour développer les talents du continent. L'incarnation des engagements sociétaux rayonne à travers 3 initiatives clés : CANAL+ UNIVERSITY, ORPHEE et l MOIS l CAUSE, en faveur de la montée en compétences, de l'accès à l'éducation et l'amélioration du quotidien de toutes et tous.